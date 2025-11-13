Tiêm kích Mỹ rầm rộ xuất kích tấn công tàu nghi chở ma túy gần Venezuela

Mỹ triển khai UAV MQ-9 Reaper và tiêm kích tàng hình F-35 tấn công các tàu nghi chở ma túy gần bờ biển Venezuela, trong chiến dịch chống buôn lậu khiến 76 người thiệt mạng và 20 tàu bị phá hủy.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Mỹ sử dụng UAV, F-35 tấn công tàu nghi chở ma túy gần bờ biển Venezuela ; Xảy ra tấn công, phóng hỏa quy mô lớn ở Bờ Tây; Toàn bộ 20 binh sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Gruzia.

