Venezuela đình chỉ các thỏa thuận năng lượng với Trinidad và Tobago

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 27/10 tuyên bố nước này đã đình chỉ hợp tác phát triển năng lượng với Trinidad và Tobago, trong đó bao gồm cả các dự án khí đốt tự nhiên chung đang được triển khai.

Phát biểu trong một chương trình truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết Bộ Dầu mỏ và Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA đã trình đề xuất tạm ngừng thỏa thuận hợp tác với Trinidad và Tobago và ông đã phê duyệt đề xuất này. Lệnh đình chỉ có hiệu lực ngay lập tức.

Quốc hội và Tòa án Tối cao Venezuela sẽ được đề nghị xem xét, đưa ra các khuyến nghị bổ sung.

Động thái của ông Maduro đồng nghĩa với việc Venezuela có thể sẽ thu hồi giấy phép phát triển nhiều dự án mỏ khí đốt, vốn đã được lên kế hoạch giữa hai nước.

Đáng chú ý là mỏ Dragon, nằm trong vùng biển Venezuela gần Trinidad, có trữ lượng khoảng 120 tỷ m3. Đây được coi là dự án quan trọng đối với nền kinh tế phụ thuộc khí đốt của Trinidad và Tobago.

Shell và Công ty Khí đốt Quốc gia Trinidad (NGC) gần đây đã được phía Mỹ gia hạn giấy phép tham gia dự án này.

Trong bối cảnh Trinidad và Tobago phải đối mặt với nguồn dự trữ và sản lượng khí đốt suy giảm, cựu Thủ tướng Keith Rowley đã ủng hộ ngoại giao năng lượng với Venezuela và phản đối áp lực trừng phạt của Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức vào tháng Tư, chính quyền mới của Thủ tướng Trinidad và Tobago, bà Kamla Persad-Bissessar, đã có mối quan hệ mật thiết hơn với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trao đổi với tờ Trinidad and Tobago Newsday, bà Persad-Bissessar cho rằng nước này không cần đến nguồn khí đốt của Venezuela, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi có kế hoạch phát triển nền kinh tế cả trong lĩnh vực năng lượng và phi năng lượng."

Trong một diễn biến liên quan, cuối tuần qua, một tàu chiến Mỹ đã cập cảng Trinidad và Tobago, 2 ngày sau khi phía Mỹ tuyên bố triển khai một nhóm tàu sân bay đến Mỹ Latinh./.

