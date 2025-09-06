Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi đối thoại với Mỹ

Ngày 5/9, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro đã kêu gọi đối thoại với Washington, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa bắn hạ máy bay quân sự của Venezuela nếu gây nguy hiểm cho lực lượng của Mỹ.

Trong một thông điệp được phát trên tất cả các kênh phát thanh và truyền hình của Venezuela, ông Maduro khẳng định: "Không có bất đồng nào giữa chúng ta có thể dẫn đến xung đột quân sự. Venezuela luôn sẵn sàng đối thoại, tham gia đối thoại, nhưng chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng."

Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng trong những ngày gần đây sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc máy bay quân sự Venezuela áp sát tàu của Mỹ trên vùng biển Caribe sau vụ tấn công của Mỹ vào một tàu chở ma túy được cho là của Venezuela.

Mỹ đã triển khai 10 máy bay chiến đấu F-35 tới Puerto Rico như một phần trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy.

Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ nếu có thêm các vụ máy bay Venezuela bay sát tàu Mỹ, ông Trump cảnh báo: "Nếu chúng thực sự đặt chúng tôi vào tình thế nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ."

Phản ứng trước động thái trên, ông Maduro khẳng định: "Venezuela ngày nay là một quốc gia không còn sản xuất lá coca, cocaine và là một quốc gia đấu tranh chống buôn bán ma túy"./.

Chevron trở lại Venezuela sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt Tổng thống Maduro thông báo trong thời gian Chevron tạm ngừng hoạt động sau khi giấy phép bị thu hồi, sản lượng dầu tại các mỏ do công ty này hợp tác khai thác với Venezuela vẫn gia tăng đáng kể.