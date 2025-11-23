Nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay khởi hành từ Venezuela sau cảnh báo của Mỹ

Ba hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay khởi hành từ Venezuela trong ngày 22/11 (giờ địa phương), sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các hãng hàng không lớn về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Flightradar24 và trang web chính thức của Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Maiquetia, hãng hàng không Gol của Brazil, Avianca của Colombia và TAP Air Portugal đã hủy các chuyến bay khởi hành từ Caracas trong ngày 22/11.

Thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Colombia (Aeronautica Civil de Colombia) nhấn mạnh có "những rủi ro tiềm ẩn" khi bay trong khu vực Maiquetia "do tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực."

TAP Air Portugal xác nhận đã hủy các chuyến bay dự kiến ngày 22/11 và 25/11.

Hãng giải thích "quyết định này được đưa ra sau thông tin do cơ quan hàng không Mỹ cung cấp, cho thấy các điều kiện an toàn trong không phận Venezuela không được đảm bảo."

Hãng hàng không Iberia của Tây Ban Nha cũng cho biết họ sẽ hủy các chuyến bay đến Caracas từ ngày 24/11 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, chuyến bay của hãng hàng không Latam Airlines đến Bogota dự kiến ngày 23/11 cũng đã bị hủy.

Trong khi đó, các hãng hàng không Copa Airlines và Wingo vẫn tiếp tục các chuyến bay khởi hành từ Maiquetia trong ngày 22/11.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực Caribe, trong đó phải kể đến tàu sân bay lớn nhất của Hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu chiến khác và nhiều máy bay F-35.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang tiến hành chiến dịch quân sự mở rộng tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, triển khai lực lượng hải quân và không quân, nhằm truy quét các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích nhằm vào các tàu và xuồng bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Washington chưa công bố bằng chứng thuyết phục cho thấy các mục tiêu bị tấn công đều là tàu chở ma túy. Chiến dịch hiện đối mặt sự chỉ trích từ nhiều quốc gia trong khu vực và một số nghị sỹ Mỹ, đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động này./.

