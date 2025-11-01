Tổng thống Mỹ phủ nhận quyết định tấn công trên bộ vào Venezuela

Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các thông tin truyền thông về việc Mỹ sắp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự ở Venezuela.

Ông khẳng định ông chưa đưa ra quyết định về việc liệu Mỹ có phát động các cuộc tấn công trên bộ bên tại Venezuela hay không.

Khi được phóng viên hỏi liệu ông đã đưa ra quyết định tấn công hay chưa, Tổng thống Trump trả lời dứt khoát: "Không, điều đó không đúng."

Tuyên bố của Tổng thống Trump bác bỏ thông tin do tờ Miami Herald đăng tải trước đó cùng ngày.

Tờ báo đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định phát động các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự bên trong Venezuela và hành động này có thể xảy ra "trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới."

Trong những tuần gần đây, việc tăng cường quân sự của Lầu Năm Góc ở Caribe đã đạt quy mô lớn nhất trong ba thập kỷ

Kể từ ngày 2/9, lực lượng Mỹ đã đánh chìm ít nhất 14 tàu trên vùng biển quốc tế ở Caribe và phía Đông Thái Bình Dương bị cáo buộc buôn bán ma túy, khiến 62 người thiệt mạng./.

