Tổng thống Nga bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Tổng thống Nga Putin đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ cấp Nhà nước với các chương trình hoạt động dày đặc cùng lãnh đạo quốc gia châu Á nhằm củng cố quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Thiên Tân, Trung Quốc ngày 1/9/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp máy bay xuống New Delhi vào tối 4/12, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 2 ngày, chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra.

Ngay khi đến nơi, Tổng thống Putin đã được Thủ tướng Narendra Modi chủ trì nghi lễ đón tại sân bay Palam, thể hiện mối quan hệ cá nhân gắn bó và đối tác chiến lược lâu dài giữa hai nước.

Theo kế hoạch, tối cùng ngày, Thủ tướng Modi sẽ mở tiệc chiêu đãi riêng dành cho Tổng thống Putin.

Chương trình chính thức của nhà lãnh đạo Nga sẽ bắt đầu vào sáng 5/12 với cuộc gặp Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu tại Rashtrapati Bhavan.

Sau đó, ông sẽ tới Rajghat để đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc của Ấn Độ Mahatma Gandhi trước khi di chuyển đến Hyderabad House, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh song phương và các phiên hội đàm mở rộng.

Các trọng tâm dự kiến của hội nghị thượng đỉnh bao gồm: Hợp tác quốc phòng và an ninh; Năng lượng và dầu mỏ; Thương mại và kinh tế; Năng lượng hạt nhân dân sự; Trao đổi địa chính trị.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ Ấn Độ - Nga, đồng thời đặt nền tảng cho các bước hợp tác chiến lược sâu rộng hơn trong thời gian tới./.

