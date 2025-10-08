Thủ tướng Modi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Nga

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 7/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 73, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga. Kể từ đầu tháng 8 tới nay, hai nhà lãnh đạo đã có 4 cuộc điện đàm song phương.



Trong cuộc điện đàm lần này, Thủ tướng Modi đã gửi lời chúc sức khỏe và thành công nhất đến Tổng thống Putin. Hai nhà lãnh đạo đã xem xét tiến độ thực hiện chương trình nghị sự song phương và tái khẳng định cam kết chung về việc tăng cường hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Modi bày tỏ mong muốn được chào đón Tổng thống Putin tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nga lần thứ 23 vào đầu tháng 12 tới, trùng với lễ kỷ niệm 15 năm hai nước nâng quan hệ đối tác chiến lược lên mức quan hệ "đặc biệt và đặc quyền." Dự kiến, hội nghị thượng đỉnh này sẽ đạt được những kết quả quan trọng nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương.



Cho đến nay, Nga và Ấn Độ đã thay phiên nhau đăng cai tổ chức 22 cuộc họp thượng đỉnh thường niên. Thủ tướng Modi đã đến thăm Moskva để tham dự cuộc họp thường niên vào tháng 7/2024. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi cho biết ông vô cùng trân trọng cam kết cá nhân của ông Putin trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ Ấn Độ-Nga trong những năm qua.



Vào tháng trước, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, nơi họ thảo luận về các diễn biến trong khu vực và toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Ấn Độ-Nga đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định toàn cầu.



Ấn Độ và Nga cũng đã kỷ niệm 25 năm Tuyên bố về Đối tác Chiến lược vào ngày 3/10/2025. Tuyên bố lịch sử này, được ký kết vào năm 2000 bởi cựu Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee và Tổng thống Vladimir Putin, đã thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: quốc phòng, năng lượng, khoa học và công nghệ, thương mại, giáo dục và văn hóa./.

