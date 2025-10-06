Nga và Ấn Độ khởi động tập trận Indra 2025, mở rộng hợp tác quốc phòng

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10 cho biết lễ khai mạc cuộc tập trận chung Nga-Ấn mang tên “Indra 2025” đã diễn ra tại thao trường Mahajan ở bang Rajasthan (Ấn Độ).

Theo thông báo, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 15/10, nhằm rèn luyện khả năng phối hợp giữa các đơn vị hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, trong đó có các khoa mục hoàn thiện chiến thuật chống khủng bố, tăng cường liên lạc, chỉ huy và hiệp đồng tác chiến trong nhóm quân hỗn hợp.

Hai bên cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động chiến đấu trong điều kiện hiện đại.

Trong một diễn biến liên quan, báo Hindustan Times dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết Chính phủ Ấn Độ đang xem xét khả năng mua thêm 5 hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga.

Cuộc họp giữa đại diện Bộ Quốc phòng hai nước dự kiến diễn ra trong tuần này để thảo luận về phương án sản xuất chung hoặc mua trực tiếp các tổ hợp tên lửa phòng không này, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, đặc biệt là bảo vệ khu vực duyên hải hơn 7.000km và bịt các lỗ hổng trong mạng lưới phòng không của Bộ Tư lệnh miền Bắc.

Thỏa thuận liên chính phủ dự kiến sẽ được phê duyệt trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tháng 12 trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thường niên Nga-Ấn./.

Ấn Độ-Nga thảo luận chuyển giao hệ thống S-400 và hiện đại hóa Su-30 MKI Ấn Độ và Nga thảo luận về việc chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 và hiện đại hóa máy bay Su-30 MKI, cùng kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự, trong bối cảnh New Delhi đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng.