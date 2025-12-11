Nhật Bản: Động đất có độ lớn 6,5 tại vùng Hokkaido, hơn 50 người bị thương

Ngày 10/12, giới chức Nhật Bản cho biết ít nhất 52 người đã bị thương, trong đó một người bị thương nặng, trong trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra đêm 8/12 theo giờ địa phương, trong khi cảnh báo về một trận động đất lớn khác vẫn còn hiệu lực.



Theo truyền thông Nhật Bản, giới chức các tỉnh Aomori, Hokkaido và Iwate đã xác nhận về số người bị thương trong trận động đất, lần lượt là 37, 11 và 4 người. Trong khi đó, tổng cộng hơn 300 trường học phải đóng cửa tại các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima hầu hết đã mở cửa trở lại trong ngày 10/12, ngoại trừ một số trường bị hư hại do động đất.

Trước đó, một trận động đất mạnh có độ lớn 7,5 đã xảy ra lúc nửa đêm 8/12 tại khu vực ngoài khơi tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản. Cơ quan chức năng Nhật Bản sau đó đã ghi nhận sóng thần xuất hiện ở khu vực ven biển từ tỉnh Hokkaido đến vùng Tohoku với chiều cao 70 cm tại cảng Kuji, tỉnh Iwate và 50 cm tại thị trấn Urakawa, tỉnh Hokkaido.

Đến đầu giờ sáng 9/12, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo khả năng có thể sẽ xảy ra động đất lớn khác dọc theo Rãnh Kuril-Kamchatka và Rãnh Nhật Bản, khuyến cáo người dân cần chuẩn bị tâm lý ứng phó, nhưng không nên quá hoang mang ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh tế bình thường.

Thông báo này được đưa ra cho các khu vực từ Hokkaido đến tỉnh Chiba, và là thông báo đầu tiên được đưa ra cho khu vực này kể từ khi hạng mục cảnh báo siêu động đất được đưa ra vào tháng 12/2022./.

Nhật Bản: Chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất Đến thời điểm 12h ngày 9/12 chưa có thông tin về thiệt hại liên quan đến tài sản, thương vong của người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng do động đất ngoài khơi tỉnh Aomori (Nhật Bản).