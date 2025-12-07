Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp

Theo dữ liệu công bố ngày 7/12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) trong tháng 11/2025 tiếp tục nâng dự trữ vàng, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp cơ quan này mua ròng.

Lượng vàng miếng PBoC nắm giữ hiện tăng thêm 30.000 ounce, nâng tổng dự trữ lên khoảng 74,12 triệu ounce, với chu kỳ gom vàng hiện tại bắt đầu từ tháng 11/2024.

Giá vàng thế giới hiện duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10/2025 và vẫn trên đà hướng tới năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1979.

Kỳ vọng ngày càng rõ rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 9-10/12 đang hỗ trợ giá kim loại quý. Trong bối cảnh nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sắp kết thúc và nhiều khả năng cơ quan này sẽ có lãnh đạo mới thuộc “phe” Tổng thống Donald Trump, giới phân tích cho rằng Chủ tịch Fed kế nhiệm có thể theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng tốc trở lại trong tháng 10/2025, sau giai đoạn trầm lắng giữa năm.

Xu hướng mua vàng của khu vực công - nhằm giúp các quốc gia phòng ngừa rủi ro trước sự thống trị của đồng USD - bắt đầu mở rộng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát và phương Tây đóng băng tài sản dự trữ ngoại hối của Nga.

PBoC, với mục tiêu củng cố ảnh hưởng tài chính và vị thế trên thị trường vàng quốc tế, cũng đang mời chào các ngân hàng trung ương nước ngoài gửi vàng vào lưu trữ tại Trung Quốc. Một số đối tác đã hưởng ứng, trong đó có Campuchia./.

