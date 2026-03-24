Các nước châu Á tìm lời giải cho “bài toán” năng lượng

Nhiều quốc gia châu Á trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia đang nỗ lực ứng phó với “bài toán” năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài đi kèm nhiều hệ lụy tiềm tàng.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi thông báo kể từ ngày 26/3, Chính phủ nước này sẽ bắt đầu "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia tương đương 1 tháng sử dụng.

Nhật Bản cũng kế hoạch khai thác các kho dự trữ chung với các quốc gia sản xuất dầu vào cuối tháng này nhằm đảm bảo nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng.

Trước đó, hôm 16/3, Nhật Bản đã bắt đầu xả lượng dầu dự trữ của khu vực tư nhân tương đương 15 ngày tiêu thụ.

Quốc gia Đông Bắc Á này hiện sở hữu một trong những kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới với hơn 400 triệu thùng tính đến tháng 12 năm ngoái.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây biến động mạnh về giá, Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa cho biết nước này đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng cách tìm cách thu mua dầu từ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) qua các tuyến đường không đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường nhập khẩu từ Mỹ.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ đạo chính phủ nước này cần kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia một cách chủ động nhằm đối phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí.

Tại cuộc họp Nội các ở Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát toàn diện những mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt, đánh giá mức độ ảnh hưởng và tìm kiếm nguồn cung thay thế để xây dựng kịch bản dự phòng.

Bên cạnh đó, ông kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua ngân sách bổ sung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các hộ gia đình dễ bị tổn thương trước áp lực giá năng lượng tăng cao; kêu gọi toàn dân tiết kiệm năng lượng, tăng cường sử dụng phương tiện công cộng.

Ngoài ra, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cho biết kể từ ngày 25/3, chính phủ sẽ giám sát nghiêm việc các cơ quan nhà nước tuân thủ hệ thống phân bổ dựa trên biển số xe chẵn lẻ. Ôtô được chia thành 5 nhóm dựa trên chữ số cuối cùng của biển số xe và mỗi nhóm bị cấm lái xe vào 1 ngày trong tuần được chỉ định. Xe điện và xe chạy bằng hydro được miễn trừ khỏi các hạn chế này.

Trước đó, vào ngày 23/3, tại hội nghị về phòng thủ tổng hợp được tổ chức ở Nhà Xanh, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh tự lực quốc phòng là yếu tố cốt lõi của hệ thống phòng thủ tổng hợp quốc gia trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng dân sự và an ninh, nhằm ứng phó không chỉ với các mối đe dọa quân sự mà còn với tấn công mạng, khủng bố, biến đổi khí hậu và thảm họa.

Trong nỗ lực tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu, Bộ Quốc phòng Indonesia và Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) đã triển khai chính sách làm việc từ xa 1 ngày mỗi tuần.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait xác nhận sau kỳ nghỉ lễ, một số bộ phận sẽ chuyển từ chế độ làm việc 5 ngày tại cơ quan sang 4 ngày kết hợp 1 ngày làm việc từ xa mỗi tuần.

Song song với đó có nhiều biện pháp khác cũng được triển khai như ưu tiên sử dụng trang thiết bị quốc phòng theo nhu cầu thực tế; siết chặt việc sử dụng phương tiện công vụ, dịch vụ đưa đón cán bộ, nhằm hạn chế chi phí không cần thiết./.

