Pháp yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng

Theo tờ Le Monde ngày 23/3, trước đà tăng mạnh của giá nhiên liệu do căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ Pháp đã yêu cầu các nhà lọc dầu xem xét tăng sản lượng trong ngắn hạn, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp cho những lĩnh vực chịu tác động nặng nề như vận tải, thủy sản và nông nghiệp.

Chính phủ Pháp thông báo các doanh nghiệp trong những lĩnh vực này sẽ được hưởng các biện pháp hỗ trợ như hoãn đóng góp xã hội, giãn thời hạn nộp thuế và tiếp cận những khoản vay do Ngân hàng Đầu tư công BPIfrance cung cấp. Chính phủ khẳng định chưa xem xét các biện pháp hỗ trợ trực tiếp thông qua giảm giá nhiên liệu tại những cây xăng.

Trong một văn bản gửi các doanh nghiệp lọc dầu, Chính phủ Pháp yêu cầu đánh giá khả năng “tăng nhanh và tạm thời sản lượng những sản phẩm tinh chế” nhằm giảm áp lực trên thị trường năng lượng tại châu Âu nếu tình trạng căng thẳng kéo dài.

Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết Chính phủ đã cho phép Nhà máy lọc dầu Gravenchon, gần thành phố Le Havre, nhanh chóng nâng công suất nhằm tăng nguồn cung trong nước. Nhà máy này hiện do Công ty năng lượng North Atlantic của Canada vận hành.

Ông Lecornu nhấn mạnh căng thẳng tại Trung Đông và tình hình tại eo biển Hormuz đang đẩy giá năng lượng tăng trên toàn cầu, tác động trực tiếp tới các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu.

Tuy nhiên, dư địa tăng sản lượng của các nhà lọc dầu tại Pháp được đánh giá là hạn chế. Đại diện North Atlantic cho biết với năng lực kỹ thuật hiện có, công suất chỉ có thể tăng tối đa khoảng 10%, tương đương thêm 12.000 tấn nhiên liệu hàng không và 15.000 tấn dầu diesel mỗi tháng nếu đáp ứng đủ những điều kiện vận hành.

Trong khi đó, một chuyên gia trong ngành tiết lộ rằng Tập đoàn TotalEnergies - doanh nghiệp năng lượng lớn nhất của Pháp - hiện đã vận hành các cơ sở lọc dầu ở mức tối đa công suất, do đó không thể tăng thêm sản lượng trong ngắn hạn.

Theo số liệu của Liên minh Công nghiệp Dầu mỏ Pháp (UFIP), quốc gia này hiện nhập khẩu khoảng 50% nhu cầu dầu diesel, với tổng mức tiêu thụ đạt 27 triệu tấn trong năm 2025. Trong bối cảnh ngân sách bị ràng buộc, Chính phủ Pháp không có kế hoạch giảm thuế nhiên liệu, mà tập trung vào các biện pháp hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp. Các bộ liên quan cho biết doanh nghiệp có thể đề nghị hoãn nghĩa vụ tài chính và tiếp cận tín dụng ưu đãi.

Tuy nhiên, các tổ chức nghề nghiệp trong ngành thủy sản cho rằng những biện pháp trên chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Hiệp hội quốc gia các tổ chức sản xuất (ANOP) và Liên minh chủ tàu cá Pháp (UAPF) cho rằng đây chỉ là “các biện pháp nhỏ lẻ” và kêu gọi những giải pháp mạnh mẽ hơn. Ủy ban quốc gia đánh bắt và nuôi trồng thủy sản (CNPMEM) cảnh báo nhiều tàu cá có nguy cơ phải dừng hoạt động do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Trong lĩnh vực vận tải, Liên đoàn Vận tải Đường bộ Quốc gia (FNTR) đề nghị Chính phủ công bố chỉ số giá dầu diesel hai tuần một lần thay vì hàng tháng để phản ánh kịp thời biến động chi phí. Chính phủ đã chấp thuận áp dụng tạm thời đề xuất này, đồng thời kêu gọi các đối tác trong chuỗi cung ứng rút ngắn thời gian thanh toán nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải.

Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết đang làm việc với các ngân hàng và những nhà phân phối để tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ, đồng thời kêu gọi xử lý linh hoạt hồ sơ của những doanh nghiệp gặp khó khăn do giá nhiên liệu tăng./.

Năng lượng châu Âu dễ bị tổn thương do tác động từ xung đột Trung Đông Bóng đen của cuộc khủng hoảng Trung Đông đang phơi bày "khả năng dễ bị tổn thương" và sự phụ thuộc nặng nề của châu Âu vào nguồn năng lượng nhập khẩu.