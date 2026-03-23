Anh truy tìm nghi phạm phóng hỏa xe cứu thương của cộng đồng Do Thái

Theo phóng viên TTXVN tại London, nhà chức trách Anh đang khẩn trương điều tra vụ phóng hỏa nghiêm trọng nhằm vào 4 xe cứu thương của một tổ chức tình nguyện thuộc cộng đồng Do Thái ở khu vực Bắc London.

Cảnh sát thành phố London cho biết, vào rạng sáng 23/3, bốn xe cứu thương của tổ chức Hatzola Northwest đã bị ném bom xăng khi đang đỗ bên ngoài một giáo đường Do Thái tại khu Golders Green, nơi có một trong những cộng đồng người Do Thái lớn nhất tại Anh.

Đây được xác định là hành vi thù hận mang tính bài Do Thái. Ngay khi nhận được tin báo, Sở Cứu hỏa London đã điều 6 xe chữa cháy cùng khoảng 40 lính cứu hỏa tới hiện trường và đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. May mắn không có thương vong về người.

Tuy nhiên, vụ việc đã làm hư hại nghiêm trọng các phương tiện và khiến cửa sổ một số căn hộ gần đó bị vỡ. Người dân trong khu vực đã được sơ tán tạm thời để đảm bảo an toàn, trong khi một số tuyến đường xung quanh bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đang rà soát camera an ninh và các video trên mạng, đồng thời truy tìm 3 nghi phạm.

Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy 3 đối tượng mặc áo trùm đầu đã tiếp cận các xe cứu thương trong đêm tối, sau đó xảy ra hỏa hoạn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Cảnh sát nhận định các tiếng nổ có thể do bình khí trên xe phát nổ.

Hatzola Northwest là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động dựa trên tinh thần tình nguyện, cung cấp dịch vụ cấp cứu y tế miễn phí cho cộng đồng Do Thái tại địa phương từ năm 1979.

Ông Dean Cohen, nghị viên khu Golders Green, cho rằng vụ việc này “đặc biệt đáng lo ngại” trong bối cảnh các hành vi bài Do Thái tại Anh đang có xu hướng gia tăng.

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cũng lên án mạnh mẽ vụ việc và kêu gọi người dân cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Ông nhấn mạnh cần phải đoàn kết để chống lại mọi hình thức thù hận tôn giáo.

Theo các tổ chức giám sát, các vụ việc mang tính bài Do Thái có xu hướng gia tăng tại Anh và nhiều quốc gia khác kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào tháng 10/2023./.

