Bầu cử Slovenia: Đảng cầm quyền giành chiến thắng sít sao

Theo THX, theo kết quả sơ bộ, Phong trào Tự do (GS) cầm quyền của Slovenia, do Thủ tướng Robert Golob lãnh đạo, đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử quốc hội nước này ngày 22/3.

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Nhà nước, với 99% số phiếu đã được kiểm, đảng GS trung tả giành được 28,6% số phiếu bầu, dẫn trước đảng Dân chủ Slovenia (SDS) đối lập, do chính trị gia kỳ cựu Janez Jansa lãnh đạo, với 28,2% số phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt khoảng 68%, giảm so với 71% trong cuộc bầu cử năm 2022.

Trong Quốc hội Slovenia gồm 90 ghế, GS dự kiến sẽ giành được 29 ghế. Các đối tác liên minh hiện tại của họ, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cánh tả, dự kiến sẽ giành được tổng cộng 11 ghế.

Với kết quả này, liên minh cầm quyền không đạt được thế đa số trong Quốc hội Slovenia. SDS dự kiến sẽ giành được 28 ghế.

Ba đảng nhỏ hơn, gồm đảng Slovenia Mới, đảng Dân chủ và Resni.ca, cũng sẽ có đại diện trong Quốc hội và có thể đóng vai trò quyết định trong các cuộc đàm phán thành lập liên minh.

Sau khi có kết quả sơ bộ, Thủ tướng Golob tuyên bố đảng của ông sẽ nỗ lực cải thiện tương lai cho tất cả công dân, đồng thời thừa nhận các cuộc đàm phán liên minh sẽ "khó khăn."

Trước đó, ông đã bày tỏ sẵn sàng đàm phán với tất cả các đảng trong Quốc hội, ngoại trừ SDS.

Trong khi đó, ông Jansa, người từng là Thủ tướng Slovenia trong 3 nhiệm kỳ, bày tỏ lo ngại về kết quả này, cảnh báo tình thế này có thể dẫn đến một chính phủ không ổn định.

Theo kế hoạch, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar sẽ đề cử một ứng cử viên cho chức thủ tướng trong những tuần tới./.