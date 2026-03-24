Tôn vinh tiếng Việt: Chuỗi sự kiện tôn vinh người sáng tạo chữ Quốc ngữ

Trong khuôn khổ dự án “Francisco de Pina và hành trình chữ Quốc ngữ-Nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha,” Hội Tôn vinh Văn hóa Việt (APCV) sẽ phối hợp với chính quyền thành phố Guarda của Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa và kết nối cộng đồng trong hai ngày 7-8/10 tại địa phương này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch APCV Diane Nguyễn Đức Thu Dung cho biết dự án hướng tới việc tôn vinh giáo sỹ Francisco de Pina-một trong những nhân vật có đóng góp tiên phong trong quá trình hình thành chữ quốc ngữ. Không chỉ mang ý nghĩa tri ân và lịch sử, sáng kiến còn được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha trên mọi lĩnh vực.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn thành phố Guarda với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa, triển lãm, hội thảo và các hoạt động kết nối cộng đồng, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa và lịch sử, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực.

Trước đó, hôm 18/3, bà Diane Nguyễn Đức Thu Dung cùng các chuyên gia văn hóa và lịch sử, trong đó có Giáo sư sử học người Bồ Đào Nha António Salvado Morgado, đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Guarda.

Tại buổi làm việc, Thị trưởng Sérgio Fernando da Silva Costa và Phó Thị trưởng phụ trách văn hóa Cláudia Guedes bày tỏ ủng hộ và nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động của dự án. Tiếp đó, ngày 20/3, Ban tổ chức cũng đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha và nhận được sự ủng hộ từ Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc tôn vinh di sản ngôn ngữ gắn với tăng cường trao đổi văn hóa được xem là hướng đi có ý nghĩa thiết thực. Với sự đồng hành của các cơ quan chức năng và đối tác liên quan, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại văn hóa, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bồ Đào Nha theo hướng bền vững./.

