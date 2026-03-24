Đột phá đền bù bằng đất, dự án Vành đai 2.5 tăng tốc sau hơn 20 năm

Việc cho phép tái định cư bằng đất thay vì tiền hoặc chung cư đã giúp dự án Vành đai 2.5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận cao sau nhiều năm chậm tiến độ.

Sau hơn 20 năm chậm tiến độ, dự án đường Vành đai 2.5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi, Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên dự án được triển khai theo cơ chế khẩn cấp, cho phép người dân được đền bù bằng đất - một bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nhờ cơ chế đặc thù này, cùng sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân, tiến độ giải phóng mặt bằng đã đạt tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.

Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân đã vận dụng linh hoạt các cơ chế để đề xuất và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận, bố trí quỹ đất tái định cư với diện tích gần 8 hecta tại ô đất DM2 thuộc phường Đại Mỗ. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố tạo cơ chế mới, lần đầu tiên áp dụng, đó là bố trí tái định cư bằng đất thay vì bằng tiền hoặc chung cư.

Thành phố cho chuyển đổi công năng khu đất từ quy hoạch để đấu giá thương mại, thành quỹ đất tái định cư. Khi quyền lợi và tâm tư người dân được quan tâm, đảm bảo tối đa, tiến độ dự án cũng đạt kết quả tích cực.

Đến nay, với 54 phương án đền bù giải phóng mặt bằng chi tiết đến từng hộ gia đình, khoảng 700 hộ gia đình trên hơn 475 thửa đất trong diện giải tỏa tại phường Thanh Xuân đã đồng thuận với phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

Đến ngày 20/3, đã có gần 60 hộ dân nhận tiền đền bù đợt đầu tiên, bàn giao mặt bằng./.