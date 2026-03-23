Xác định 6 thiếu niên liên quan vụ ném đá vào ôtô trên cao tốc

Liên quan đến vụ việc nghi ném đá khiến nhiều ôtô chạy trên cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Trị bị vỡ kính chắn gió, hư hỏng vào tối 21/3, đại diện lãnh đạo xã Bắc Trạch cho biết, cơ quan chức năng bước đầu xác định có 6 thanh thiếu nhi có độ tuổi từ 13-15, trú tại 2 xã Bố Trạch và Phong Nha, tỉnh Quảng Trị liên quan đến vụ việc.



Như TTXVN đã thông tin, tối 21/3, nhiều phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc-Nam, qua địa phận tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị đá văng trúng cabin, kính chắn gió, nghi do bị ném đá, buộc phải dừng khẩn cấp.

Vụ việc được một số tài xế quay lại, đăng tải clip lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.Việc ném đá trên cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông./.