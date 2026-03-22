Quảng Trị: Điều tra vụ ném đá gây vỡ kính ôtô trên cao tốc Bắc-Nam

Sáng 22/3, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã phối hợp với các địa phương thuộc khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nơi tuyến cao tốc Bắc-Nam đi qua để điều tra, làm rõ vụ việc một số ôtô bị vỡ kính, hư hỏng khi đang lưu thông trên cao tốc, nghi do bị ném đá.

Trước đó, vào tối 21/3, nhiều phương tiện khi di chuyển trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua phía Bắc tỉnh Quảng Trị nghi bị trúng đá dẫn đến vỡ kính, hư hỏng nặng buộc phải dừng khẩn cấp.

Anh H.V.Đ, phụ lái ôtô tải - một nhân chứng, cho biết khoảng 21 giờ ngày 21/3, anh cùng tài xế di chuyển trên tuyến cao tốc từ tỉnh Hà Tĩnh vào Quảng Trị thì bất ngờ thấy tiếng động trước cabin. Ban đầu mọi người nghĩ đá văng dưới đường lên nhưng sau đó biết nhiều xe khác cũng bị.

Xe phải chạy thêm một đoạn mới có điểm dừng khẩn cấp, rất may chỉ bị móp nhẹ phía trước. Theo anh H.V.Đ một số ôtô khác bị nứt, vỡ kính.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo các xã Bố Trạch và Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết đã nắm thông tin ban đầu. Tuy nhiên, do xảy ra trong đêm nên chưa thể xác định cụ thể vị trí xảy ra vụ việc, các địa phương đang phối hợp để điều tra, làm rõ vụ việc./.

