Hoàn thành gói thầu cuối cùng cao tốc Bến Lức-Long Thành vào tháng 7/2026

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), gói thầu xây lắp cuối cùng (cầu Phước Khánh) của Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ hoàn thành vào tháng 7/2026 để phục vụ thông xe toàn tuyến.

Báo cáo của VEC cho thấy dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng thi công xây lắp. Trong đó, 17/19 gói thầu đã đạt 100%, đang thực hiện nghiệm thu, bàn giao. Có 55/58km đã hoàn thành thi công; 30km đã đưa vào khai thác và thu phí (từ tháng 8/2025) với toàn bộ 7/7 nút giao; 25km đã hoàn thành nhưng chưa khai thác do không có nút giao lên xuống.

Đối với 2 gói thầu xây lắp đang triển khai, gói thầu XL51 dự kiến hoàn thành tháng 4/2026; gói thầu J3-1 (gói thầu xây lắp cuối cùng của dự án) dự kiến tháng 7/2026 sẽ hoàn thành để thông xe toàn tuyến cao tốc.

“Riêng hạng mục trạm dừng nghỉ Km36+200 đã lựa chọn được tư vấn thiết kế, phấn đấu triển khai thi công vào tháng 4/2026,” đại diện VEC cho hay.

Được khởi công vào tháng 10/2014, Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành đến giữa năm 2019 phải dừng thi công do quá trình thực hiện có một số thay đổi về cơ chế chính sách dẫn đến dự án không được bố trí vốn và không điều chỉnh dự án.

Trải qua thời gian dừng thi công kéo dài và giá gói thầu cũ không còn phù hợp nên một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng. Sau đó, VEC phải tổ chức lựa chọn nhà thầu mới để thi công khối lượng còn lại, tái khởi động dự án từ năm 2023.

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công mới. Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình bắc qua sông Lòng Tàu (nối Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Cầu được thiết kế dây văng, dài hơn 3 km, rộng gần 22m, tĩnh không 55m - cao nhất trong các cây cầu tại Việt Nam.

Theo kế hoạch từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, hạng mục trọng điểm này dự kiến sẽ chính thức hợp long vào tháng 5/2026./.

