Sân bay Cát Bi khuyến cáo sau vụ thả diều khiến loạt chuyến bay ảnh hưởng

Ngày 18/3, ông Lê Huy Trường, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Hải Phòng cho biết tối 15/3 đã xảy ra sự cố vật thể bay không xác định ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay, gây thiệt hại và gián đoạn dây chuyền nhiều chuyến bay.

Cụ thể, khoảng 20h15, tổ bay chuyến VJ280 (Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng) phát hiện một vật thể bay ở độ cao khoảng 300m, cách điểm chạm bánh đầu đường cất hạ cánh 07 khoảng 8km.

Cùng thời điểm, tổ bay VN1180 cũng quan sát thấy vật thể phát sáng ở độ cao tương tự, cách sân bay 7-8km trong quá trình hạ cánh.

Sự cố khiến 4 chuyến bay phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh về Nội Bài, gồm VN1186, VJ282, VN1518, VN1188, với thời gian bay chờ từ 6 đến 26 phút. Đồng thời, 5 chuyến bay phải tạm dừng khai thác, chờ huấn lệnh cất cánh, gồm VN1181, VJ281, VN1187, VJ283 và VJ926.

Các chuyến bay này bị chậm từ 3 giờ 50 phút đến 6 giờ 25 phút; trong đó chuyến VN1187 chậm hơn 6 giờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi đã kích hoạt cơ chế an toàn, báo cáo lãnh đạo Cảng và phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức truy tìm vật thể bay.

Cảng đã đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị quân sự trên địa bàn, gồm Ban Chỉ huy quân sự các phường có đường bay đi qua và các khu vực phòng thủ như Gia Viên, An Lão, tổ chức lực lượng quan sát, khoanh vùng, truy vết.

Đến khoảng 20h50, lực lượng chức năng đã xác định được vật thể bay là 1 con diều do người dân thả tại khu vực thôn Tiến Lập, xã An Khánh.

Diều có kích thước 260cm x 100cm, gắn 14 bộ sáo tre, có đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400m, dây dài tới 900m, theo hướng gió trôi về phía khu vực Kiến An. Người thả diều đã bị lập biên bản và thu giữ tang vật.

Song song đó, các đơn vị quân đội, trong đó có Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân), đã tổ chức quan sát từ các vọng gác, đài quan sát nhằm xác minh thêm nhưng không phát hiện thêm vật thể nào khác trong khu vực.

Sau khi vật thể được thu hạ và xác định an toàn, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi đã thông báo tình trạng đường cất hạ cánh bình thường, phối hợp với Đài kiểm soát không lưu điều hành các chuyến bay.

Đến 0h30 ngày 16/3, hoạt động khai thác tại Cảng được khôi phục hoàn toàn.

Trong thời gian xử lý sự cố, các hãng hàng không đã chủ động phối hợp phục vụ hành khách bị ảnh hưởng, phát thanh xin lỗi, cung cấp suất ăn, nước uống và hỗ trợ tại Sân bay Nội Bài.

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, vụ việc được phân loại mức E, cho thấy nguy cơ mất an toàn hàng không từ hoạt động thả diều tự phát gần khu vực đường bay, cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn khai thác./.

UAV xâm nhập vùng trời, 4 chuyến bay đến Cát Bi phải chuyển hướng khẩn cấp Ngày 16/3, theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, vào chiều 15/3, Đài kiểm soát không lưu Cát Bi (TP Hải Phòng) phát hiện thiết bị UAV ở gần sân bay.