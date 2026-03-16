TP Hồ Chí Minh: Phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm giao thông qua camera

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC08) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông kết hợp ghi nhận trực tiếp trên đường, đơn vị đã phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ phương tiện sai quy định, đi vào đường cấm hoặc khu vực cấm.

Ngoài ra, một số trường hợp điều khiển phương tiện đi ngược chiều, leo lên vỉa hè dành cho người đi bộ hoặc để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông cũng bị hệ thống camera ghi nhận để xử lý theo quy định.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố đang quản lý, vận hành và khai thác mạng lưới gần 2.000 camera giám sát giao thông.

Hệ thống được bố trí tại nhiều tuyến đường trung tâm và các trục giao thông huyết mạch, trong đó có Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Thành phố từ khu vực giáp tỉnh Đồng Nai đến giáp tỉnh Tây Ninh; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống camera tại một số địa phương lân cận nhằm phục vụ công tác quản lý, xử lý vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera (phạt nguội) góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hướng tới xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, tín hiệu đèn, biển báo và quy tắc dừng đỗ phương tiện.

Trường hợp phát hiện các vụ việc vi phạm giao thông, tai nạn hoặc ùn tắc trên địa bàn, người dân có thể phản ánh đến Phòng Cảnh sát giao thông qua số điện thoại trực ban 0693.187.521, đường dây nóng 0326.08.08.08, thư điện tử csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh” để được tiếp nhận và xử lý kịp thời./.

