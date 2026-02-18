Hàng nghìn phương tiện bị tạm giữ do vi phạm giao thông trong ngày mùng 2 Tết

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 18/2 (mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 14 người bị thương.

So với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025, số vụ giảm 17 vụ (34%), số người chết giảm 9 người (29,03%), số người bị thương giảm 24 người (63,16%).

Trong số này, có 32 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, làm chết 21 người, bị thương 14 người, giảm 18 vụ (36%), giảm 10 người chết (32,26%), giảm 24 người bị thương (63,16%) so với mùng 2 Tết năm trước.

Trên đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông tại Quảng Trị, làm chết 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, số người bị thương không thay đổi. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, tình hình ở các khu vực bến cảng, bến xe, nhà ga ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp; trên các tuyến quốc lộ và các nút giao hướng vào cao tốc đi các tỉnh miền Đông, miền Tây, lưu lượng phương tiện giảm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển bình thường.

Trong ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ôtô, 2.758 xe môtô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.490 trường hợp.

Trong số đó, có 2.812 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 5 trường hợp dương tính với ma túy; 745 trường hợp vi phạm về tốc độ; 9 trường hợp chở quá số người quy định; 2 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã xử phạt 15 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát 7.217 phương tiện; phát hiện, lập biên bản xử lý 653 trường hợp vi phạm (25 xe khách, 17 xe tải, 90 xe con, 515 mô tô, 6 phương tiện khác); trừ điểm, tước giấy phép lái xe 244 trường hợp, tạm giữ 291 phương tiện.

Vi phạm nồng độ cồn có 271 trường hợp, vi phạm về ma túy 1 trường hợp, vi phạm tốc độ 156 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường 24 trường hợp.../.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.