Hà Nội điều chỉnh giao thông một số tuyến đường

Ngày 16/2, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để phục vụ thi công xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực Đại lộ Thăng Long trên địa bàn Ủy ban Nhân dân Xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao một số tuyến đường để đảm bảo an toàn, giảm thiểu ùn tắc. Thời gian thực hiện từ ngày 16/2 đến hết ngày 31/3.

Cụ thể, đường gom phải Đại lộ Thăng Long từ Km9+750 đến Km10+000, tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài 20m, bề rộng rào chắn 4m trên đường gom phải Đại lộ Thăng Long (hướng đi Hòa Lạc) từ Km 9+750 đến Km10+000 để thi công rảnh thoát nước hình thành. Bề rộng mặt đường gom phải còn lại 7m để các phương tiện lưu thông qua vị trí thi công.

Cùng đó, đường gom phải Đại lộ Thăng Long tổ chức thi công từ 22h đến 5h sáng hôm sau; yêu cầu hoàn trả kết cấu mặt đường tạm (đến lớp thảm thô) và bảo đảm cao độ vuốt nối của từng phân đoạn thi công để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi thu hồi rào chắn.

Ngoài ra, đường Lại Yên trong Khu đô thị Bắc An Khánh tổ chức rào chắn rào tôn cố định kết hợp lưới B40 1/2 mặt đường Lại Yên để thi công cống đấu nối vào tạm bơm dã chiến, mặt đường của một chiều đường Lại Yên hướng Đại lộ Thăng Long đi vào Khu đô thị An Khánh còn lại 5m để phân luồng cho các phương tiện lưu thông; yêu cầu thi công hoàn trả kết cấu mặt đường tạm (đến lớp thảm thô) và bảo đảm cao độ vuốt nối từng nửa mặt cắt một rồi mới được chuyển sang thi công phần mặt cắt còn lại để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi thu hồi rào chắn.

Để phương án giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung quy định tại thông báo và có biện pháp xử lý nếu chủ đầu tư, đơn vị thi công vi phạm quy định trong quá trình thi công.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông hướng dẫn Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội lắp đặt hệ thống biển báo theo phương án điều chỉnh giao thông, bố trí lực lượng phối hợp các lực lượng chức năng như: Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân và Công an Xã Sơn Đồng trong phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nội dung quy định tại thông báo và có biện pháp xử lý nếu nhà thầu thi công vi phạm quy định trong quá trình thi công dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ: biển báo công trường thi công, đường bị thu hẹp, đi chậm, biển báo I.441 (khoảng cách 200m, 100m, 50m đến phạm vi thi công) và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm; bố trí hệ thống chóp nón kết hợp dây phản quang dạng mũi tên trước và sau khu vực rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Thêm vào đó, các đơn vị liên quan bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công và người hướng dẫn phân luồng từ xa để cảnh báo cho phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trông thời gian thi công; phối ốp hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong suốt quá trình thi công.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn phân luồng từ xa, điều tiết giao thông trên tuyến đường gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Km9+750 đến Km10+000, đường Lại Yên trong Khu đô thị An Khánh để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông qua khu vực thi công; tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên các tuyến đường Đại lộ Thăng Long đoạn từ Km9+750 đến Km10+000, đường Lại Yên trong Khu đô thị An Khánh và khu vực lân cận dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.

Song song đó, Ủy ban Nhân dân và Công an Xã Sơn Đồng phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân xung quanh khu vực thi công được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn phân luồng cho phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường Đại lộ Thăng Long đoạn từ Km9+750 đến Km10+000, đường Lại Yên trong Khu đô thị An Khánh và khu vực lân cận dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông./.

