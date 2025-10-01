Đại lộ Thăng Long chìm trong biển nước, nở rộ dịch vụ kéo xe qua điểm ngập

Mưa lớn kéo dài từ 29/9 đến 30/9 khiến nhiều tuyến đường, tuyến phố Thủ đô đến hiện tại vẫn chìm trong biển nước, gây cản trở sinh hoạt, tham gia giao thông của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đến chiều ngày 1/10, nước đã rút trên hầu hết các tuyến phố nội đô Hà Nội bị mưa ngập trong hôm qua.

Tuyến phố nội thành như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh,… chìm sâu trong nước tối 30/9 hiện đã trở lại trạng thái bình thường. Chỉ có một số đoạn đường vẫn bị ngập, chưa kịp thoát nước hết. Các phương tiện đi qua những đoạn đường này đều phải di chuyển chậm. Một số hộ kinh doanh, khách sạn bị ngập úng ở hầm xe đang phải sử dụng máy bơm để để thông thoát nước ra ngoài.

Tuy nhiên ở khu vực rìa ngoại thành, tình hình ngập úng vẫn đang tiếp diễn. Ghi nhận tại thời điểm 16 giờ ngày 1/10, nhiều đoạn đường trên Đại lộ Thăng Long bị ngập nặng và chìm trong biển nước. Nhiều điểm nước ngập quá đầu gối, buộc người điều khiển xe máy và ô tô tìm cách quay đầu xe, rất ít phương tiện dám mạo hiểm đi tiếp. Việc có nhiều điểm ngập úng khiến cho người dân xung quanh khu vực bị hạn chế các tuyến đường dẫn vào thành phố.

Tương tự, tại khu vực khu đô thị An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn ngập mênh mông nước. Khu vực này vốn nhộn nhịp bởi các hoạt động buôn bán, kinh doanh nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn, mọi hoạt động đều ngưng trệ. Điểm cao nhất có thể hơn 1 mét khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số người dân đã phải dùng đến dịch vụ kéo xe qua điểm ngập./.