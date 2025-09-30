Nhiều địa phương thiệt hại nặng về người và tài sản do bão số 10

Nhiều địa phương đã bị thiệt hại nặng về người và tài sản do ảnh hưởng từ cơn bão số 10.

Các địa phương cũng đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị chia cắt; triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Thanh Hóa: 4 người chết, hơn 8.800 hộ dân ngập lụt sau bão số 10

Chiều tối 30/9, theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Mưa bão khiến 4 người chết, 1 người mất tích, 6 người bị thương và hơn 8.800 ngôi nhà bị ngập.

Các lực lượng chức năng đã sơ tán khẩn cấp 9.295 hộ (35.586 nhân khẩu) tại 108 xã, phường đến nơi an toàn, trong đó có hơn 10.000 người sống sát mép nước.

Mưa lũ khiến 1.045 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 20 ngôi nhà sập hoàn toàn; 8.850 nhà bị ngập nước, tập trung nhiều nhất ở xã Nông Cống (3.200 nhà), Kim Tân (1.617 nhà), Tiên Trang (2.000 nhà). Ngoài ra, 50 công trình phụ bị hư hỏng.

Về nông nghiệp, cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão đã làm 7.428ha cây trồng tại 85 xã, phường bị đổ, ngập úng.

Phần lớn diện tích lúa thu mùa đã chín chưa thu hoạch nên khi bị ngập, lúa ngâm trong nước nhiều ngày dẫn đến hạt mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Các cây rau màu, nhất là diện tích cây rau màu vụ đông vừa được gieo trồng dễ bị dập úng khi bị mưa lớn.

Hiện tại, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình cây trồng bị ảnh hưởng do mưa lũ đồng thời, đôn đốc các đơn vị thủy nông thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước trong thời gian nhanh nhất.

Về giáo dục, theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 105 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 10. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở sân trường, hư hỏng trang thiết bị dạy học và đồ dùng bán trú, với tổng thiệt hại ước tính hơn 6,9 tỷ đồng.

Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, bão số 10 đổ bộ vào địa bàn tỉnh gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ đã làm 1 người chết, 11 người bị thương. Tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn ước tính hơn 1.426 tỷ đồng.

Cụ thể về nhà ở, toàn tỉnh có 32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 127 nhà hư hỏng nặng, 1.400 nhà sạt lở, hư hỏng và gần 44.600 nhà bị tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 30 km cũng bị sập đổ.

Nhiều căn nhà bị tốc mái tôn, hành lang gãy đổ ở Nghệ An do bão số 10. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cũng bị thiệt hại rất lớn với trên 4.400ha lúa, 6.000ha rau màu, 4.174ha cây trồng lâu năm bị hư hại; gần 780 con gia súc, hơn 163.000 gia cầm chết; 1.400 tấn muối hư hỏng. Đường đê biển bị sạt lở 1.300m ở xã Quỳnh Phú); kè bị sạt lở: 100m (xã Xuân Lâm); đê biển ở xã Quỳnh Phú bị sạt lở 100m...

Giao thông bị chia cắt do ngập và sạt lở là 82 điểm (quốc lộ: 48 điểm, tỉnh lộ: 34 điểm). Sạt trượt taluy dương 120 vị trí. Đường địa phương có 64 điểm bị sạt lở, 14 cầu tạm và hàng chục cống bị cuốn trôi.

Hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề: hơn 3.300 cột điện đổ gãy, gần 70km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh hư hỏng.

Tuyên Quang: 4 người mất tích, hàng trăm nhà hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, hoàn lưu cơn bão số 10 đã gây mưa lớn, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Đến 11 giờ ngày 30/9, đã có 4 người mất tích tại xã Lũng Cú; 277 nhà dân bị hư hỏng; trong đó sập hoàn toàn 5 nhà, còn lại thiệt hại từ 40-70%, tập trung ở các xã Nà Hang, Chiêm Hóa.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại 9 điểm trường bị hư hỏng; trên 200ha ngô, lúa bị ngập; 17 chuồng nuôi, trang trại bị hư hỏng; 6 vị trí đường giao thông ở các xã Trung Thịnh, Mậu Duệ, Quảng Nguyên bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, nhiều công trình điện, thủy lợi bị phá hủy.

Trên địa bàn các xã Yên Sơn, Nhữ Khê và phường Mỹ Lâm xảy ra ngập lụt với độ sâu ngập phổ biến 1-3m, có nơi trên 4m, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của các vùng dân cư ven sông, giao thông thủy, công trình khai thác nước mặt, công trình đê điều, nhà bè và lồng nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông, suối.

Thái Nguyên: Nhiều nhà bị tốc mái, hơn 302ha lúa, ngô ngập nước

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 76 nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 15 nhà bị tốc mái, 56 nhà bị sạt lở taluy dương, 5 nhà bị ngập nước, nước lũ tràn qua.

5 điểm trường bị ảnh hưởng gồm 1 phòng ký túc xá của học sinh Trường Trung học cơ sở Công Bằng (xã Cao Minh) bị tốc mái, 4 điểm trường thuộc các xã: Ngân Sơn, Côn Minh, Thượng Minh bị sạt lở taluy dương; 302,46ha lúa, ngô bị ngập nước, gãy đổ; 1.580 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi và một số tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu trong nước.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị chia cắt; triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, rét, khát, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo./.

