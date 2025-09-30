Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, ngập sâu tại Thái Nguyên

Mưa lớn do bão số 10 gây ngập sâu, tê liệt giao thông và cảnh báo sạt lở đất, sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lũ lụt tại Thái Nguyên.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 29/9 đến ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo dông, có nơi mưa rất to.

Trên địa bàn các phường khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên như Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn,… mưa lớn kéo dài từ 7 sáng nay đến thời điểm hiện tại đã làm nhiều khu dân cư, tuyến đường huyết mạch như Thống Nhất, Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Phan Đình Phùng, … và các khu vực Đại học Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện A đã nước nhấn chìm, bị ngập sâu từ 20 đến 50 cm, khiến giao thông tê liệt cục bộ, một số phương tiện tham gia giao thông bị chết máy khi đi qua.

Bên cạnh đó, mưa lớn từ đêm hôm qua tới nay khiến mực nước hồ Núi Cốc dâng nhanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ tiến hành mở cửa xả lũ số 1 với lưu lượng 50m3/s; mở cửa xả lũ số 2 với lưu lượng 200m3/s từ 12 giờ 15 phút hôm nay để đảm bảo an toàn.

Ứng phó Bão số 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân.

Hiện tại, mưa lớn vẫn diễn ra trên toàn tỉnh Thái Nguyên với lượng mưa đo được tại một số địa phương như, Phú Đình đạt 141,6 mm; xã Đức Lương 127,2 mm; xã Bình Thành 114 mm; Chợ Đồn 112,8 mm… Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo nguy cơ cao gây sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, và dông, lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại đến nhà cửa, cây cối và công trình.

Cảnh báo, rủi ro thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ở cấp độ 1./.