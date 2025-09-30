Multimedia
Lũ sông Hồng dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nặng chỉ sau một đêm

Sáng 30/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết mực nước lũ trên sông Hồng tại trạm Yên Bái tiếp tục tăng do mưa lớn kết hợp thủy điện Đồng Sung xả lũ lúc 2h với lưu lượng 2.613 m³/s.

Bản tin 60s ngày 30/9/2025 gồm những nội dung sau:

Lũ sông Hồng dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nặng chỉ sau một đêm.

Tài xế kể lại giây phút cứu người trong vụ sạt lở ở Sa Pa.

Số lượng người chết, mất tích và các ngôi nhà bị hư hỏng do bão Bualoi.

Lý giải nguyên nhân lốc xoáy liên tiếp sau bão Bualoi.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo thủ đoạn sử dụng áo giả thắt dây an toàn.

Israel xin lỗi Qatar sau vụ không kích gây tranh cãi.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Venezuela cảnh báo khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp trước sức ép từ Mỹ./.

