Cao Bằng: 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích do bão số 10

Chiều 30/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 10 tại công trường Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh (xóm Bản Néng, xã Đức Long).

Sau khi nghe các lực lượng chức năng báo cáo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban điều hành dự án nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các lực lượng tiếp tục khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm trên địa bàn, huy động các phương tiện cần thiết hỗ trợ công tác nhưng cần đảm bảo an toàn tuyệt đối; động viên gia đình có người thân mất tích trong đợt lũ quét, đảm bảo chỗ ở cho công nhân…

Trước đó, tại khu vực Ban điều hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh xảy ra vụ lũ quét làm 3 người mất tích.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích gồm: Nguyễn Viết Trường (sinh năm 2002, trú Ba Vì, Hà Nội), Đinh Thị Hải (sinh năm 1989, trú Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ), Lý Lê Anh Tú (sinh năm 2002, trú Yến Lạc, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động 150 cán bộ, chiến sỹ, 3 xuồng máy, phao cứu sinh, áo phao tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Điều kiện địa hình phức tạp và lượng nước dâng cao sau lũ là trở ngại lớn cho công tác cứu hộ. Hiện nay, lượng mưa tiếp tục tăng cao.

Cùng ngày, trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức cuộc họp khẩn về việc ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch yêu cầu các lực lượng đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tìm kiếm cứu nạn, đặt tính mạng người dân lên trên hết, song phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ.

Sở Xây dựng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”; tập trung thông tuyến giao thông, nhất là tại đèo Cao Bắc và các điểm ách tắc nghiêm trọng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương rà soát, thống kê chính xác thiệt hại. Các sở, ngành liên quan bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời sự cố; quyết định việc cho học sinh nghỉ học tại các khu vực nguy hiểm; triển khai nguồn quỹ hỗ trợ, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ người dân.

Các sở, ngành, địa phương chủ động, khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Đến 15 giờ ngày 30/9, toàn tỉnh ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và 3 người mất tích.

Trên địa bàn có 610 căn bị thiệt hại, ảnh hưởng; hơn 987ha cây trồng bị thiệt hại; 10 điểm trường bị ảnh hưởng; gần 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt.

Lực lượng chức năng đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ và nhiều phương tiện, hỗ trợ di dời hơn 800 hộ dân, học sinh và giáo viên ra khỏi vùng ngập lụt; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho trên 100 hộ bị cô lập…/.

