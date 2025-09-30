Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 181/CĐ-TTg ngày 30/9/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu rõ tiếp theo Công điện số 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, theo tổng hợp báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân (trong đó tại Cao Bằng đã xảy ra lũ quét tại khu lán trại công trường thi công tuyến đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh làm 3 công nhân mất tích, 2 người bị thương, 2 người chết do sạt lở đất và lũ cuốn trôi; tại Tuyên Quang 4 người mất tích do sạt lở đất; tại Lào Cai 4 người chết và mất tích).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Nhân dân vùng bị thiên tai.

Theo dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Để tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trong đó tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến cao tốc ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động tổ chức đoàn công tác phối hợp, điều phối, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

