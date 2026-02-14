Multimedia

Infographics

Lịch vận hành chi tiết 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội trong dịp Tết

Dịp Tết Bính Tý 2026, lịch vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-ga Hà Nội có sự điều chỉnh so với những ngày thường.

lich-van-hanh-chi-tiet-2-tuyen-duong-sat-do-thi-tai-ha-noi-trong-dip-tet.jpg

Dịp Tết Bính Tý 2026, lịch vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-ga Hà Nội có sự điều chỉnh so với những ngày thường.

Thứ 2 ngày 16/2/2026 (Đêm 29 Tết), tàu chạy đến 2h sáng ngày mồng 1; Thứ Ba ngày 17/2 (mùng 1 Tết), tàu chạy từ 10-18h; Thứ Tư ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tàu chạy từ 8-19h; Thứ Năm ngày 19/2 (mùng 3 Tết) tàu chạy từ 6-20h; Các ngày khác tàu chạy từ 5h30-22h.

Tần suất tàu chạy từ 10-15 phút/chuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đường sắt đô thị #Tết Nguyên đán #Lịch vận hành TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Ngày Valentine 2026

Xu hướng Valentine năm 2026 không chỉ xoay quanh việc ăn uống và mua sắm mà hướng tới việc tạo ra những ấn tượng, những kỷ niệm thực sự đáng nhớ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số

Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với nhu cầu mua sắm, thanh toán, vay mượn và đi lại tăng cao, các hoạt động lừa đảo tài chính trên không gian mạng cũng gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Tháng 1/2026: 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng 1/2026: 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng 1/2026, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 9,56 tỷ USD...