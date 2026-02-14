Lịch vận hành chi tiết 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội trong dịp Tết

Dịp Tết Bính Tý 2026, lịch vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-ga Hà Nội có sự điều chỉnh so với những ngày thường.

Thứ 2 ngày 16/2/2026 (Đêm 29 Tết), tàu chạy đến 2h sáng ngày mồng 1; Thứ Ba ngày 17/2 (mùng 1 Tết), tàu chạy từ 10-18h; Thứ Tư ngày 18/2 (mùng 2 Tết) tàu chạy từ 8-19h; Thứ Năm ngày 19/2 (mùng 3 Tết) tàu chạy từ 6-20h; Các ngày khác tàu chạy từ 5h30-22h.

Tần suất tàu chạy từ 10-15 phút/chuyến./.

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết Hành khách sử dụng các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.