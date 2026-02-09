Multimedia

Tháng 1/2026: 9 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng 1/2026, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 72,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 9,56 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,662 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 5,428 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 3,25 tỷ USD…

(TTXVN/Vietnam+)
