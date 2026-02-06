Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch Hạ viện Jordan kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện.
Vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Campuchia, thúc đẩy hợp tác toàn diện và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia vì hòa bình và phát triển bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Campuchia, thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố mối quan hệ láng giềng và hợp tác khu vực Việt Nam-Campuchia-Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào
Chuyến thăm tohành công tốt đẹp góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển thực chất, hiệu quả.
Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Việt Nam
Lào tổ chức chiêu đãi trọng thể đón Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, hướng tới hợp tác phát triển bền vững.
Củng cố đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào qua kênh Mặt trận và ngoại giao nhân dân
Tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò cầu nối nhân dân hai nước, đề nghị tăng cường phối hợp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là ngày 22/5/2016; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,35%; tổng số đại biểu được bầu là 494 đại biểu.
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam với các nước
Ngày 5/2, tại Singapore Airshow 2026, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm việc với Airbus, Boeing và Singapore, đề xuất hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X là ngày 22/5/2011; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,51%; tổng số đại biểu được bầu là 500 đại biểu.
Bộ Công an Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
Bộ Công an hai nước nhấn mạnh tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trấn áp tội phạm xuyên quốc gia và triển khai các kế hoạch hợp tác năm 2026, góp phần giữ vững ổn định, an ninh khu vực biên giới.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII là ngày 20/5/2007; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,51%; tổng số đại biểu được bầu là 493 đại biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, mong bà con tiếp tục đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, chấp hành pháp luật sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà Tết công nhân, người khó khăn tại Tây Ninh
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phát triển nhanh, bền vững, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào phát triển sâu rộng, thực chất
Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đoàn kết giữa hai Quân đội, thúc đẩy hợp tác chiến lược, đối thoại quốc phòng và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh mới.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết cho người dân và công nhân Đồng Nai
Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 300 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã Bàu Hàm, Gia Kiệm, Thống Nhất, mỗi phần quà trị giá 2,3 triệu đồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào
Tối 5/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dự Lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì.
Bầu cử Quốc hội: Đảm bảo quyền công dân cho học viên đang cai nghiện ma túy
Theo Thượng tá Phạm Khắc Tuấn, việc tuyên truyền nhằm giúp mỗi học viên hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của bầu cử; quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử theo quy định.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước
Chiều 5/2, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Thủ tướng hai nước Việt Nam-Lào trao đổi sâu rộng về hợp tác kinh tế-xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục trao đổi sâu rộng, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy triển khai nhanh một số dự án hợp tác chiến lược trọng điểm.
Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện, tăng cường gắn kết chiến lược
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện, chuyển mạnh từ cam kết sang kết quả cụ thể, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.
Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội động viên chiến sỹ, đồng bào ở Đồng Tháp và Gia Lai
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của Trung ương đã tặng quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp.
Việt Nam-Lào nhất trí làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp giữa Quốc hội hai nước, thúc đẩy giám sát các thỏa thuận cấp cao và mở rộng hợp tác toàn diện, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào
Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
Phát triển vùng gắn với nâng cao đời sống người dân ở khu vực biên giới
Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Chúc, nghiên cứu cho thấy sinh kế của người dân ở nhiều khu vực biên giới hiện vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ, mang tính tự cung, tự cấp.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI là ngày 19/5/2002; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,73%; tổng số đại biểu được bầu là 498 đại biểu.
Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Trong những ngày qua, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia liên tục đăng phát nhiều chủ đề bài viết, đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV của ĐCS Việt Nam tại Lào
Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp, trở thành mốc son quan trọng trong lịch sử 96 năm của ĐCS Việt Nam cũng như trong dòng chảy lịch sử nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt-Lào
Các doanh nghiệp Việt Nam và Lào kỳ vọng sự kết nối giữa hai nền kinh tế sẽ được thắt chặt hơn thông qua các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và nông nghiệp sạch.
Chủ tịch nước: Bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết
Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ.