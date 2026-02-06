Tuyên Quang sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Trong không khí phấn khởi hướng tới Ngày hội lớn của toàn dân, tỉnh Tuyên Quang khẩn trương, nghiêm túc và đồng bộ triển khai các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang tạo nên thế chủ động, vững chắc, sẵn sàng để ngày 15/3/2026 thực sự trở thành ngày hội của ý chí, niềm tin và quyền làm chủ của nhân dân.

Chủ động, bài bản

Theo ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang: Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và là kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trên nền tảng đó, Tuyên Quang xác định rõ đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là cơ hội quan trọng để khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị trong điều kiện mới.

Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết công khai tại Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn (Tuyên Quang) tạo điều kiện để nhân dân theo dõi, giám sát. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngay sau khi Trung ương ban hành các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch lãnh đạo toàn diện, thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Ủy ban bầu cử tỉnh được thành lập đúng thời gian, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời thành lập đầy đủ các tiểu ban giúp việc và các tổ công tác phụ trách địa bàn, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác chuẩn bị bầu cử của Tuyên Quang là việc triển khai đồng bộ, đa dạng và linh hoạt công tác thông tin, tuyên truyền.

Tiểu ban thông tin, tuyên truyền đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, các nền tảng truyền thông hiện đại nhằm đưa thông tin về bầu cử đến gần hơn với cử tri, nhất là lực lượng trẻ.

Đặc biệt, việc tuyên truyền bằng 5 thứ tiếng dân tộc gồm: Việt, Tày, Dao, Cao Lan và Mông trên báo in, phát thanh, truyền hình đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước "thấm sâu" đến từng thôn bản, giúp đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu rõ ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử, để Ngày hội non sông thực sự lan tỏa từ trung tâm tỉnh lỵ đến vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Song song với công tác tuyên truyền, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng luật. Đến hết ngày 23/1, 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu trong tỉnh đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử.

Đến ngày 30/1, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận 4.324 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Công tác thẩm tra, rà soát hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Cùng với đó, hơn 11.700 bộ luật và tài liệu hướng dẫn đã được cấp phát; các con dấu của Ủy ban bầu cử các cấp và con dấu của các Ban, Tổ bầu cử đã sẵn sàng.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 103 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX.

Cơ cấu người ứng cử bảo đảm hài hòa giữa các thành phần, với tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng phù hợp với đặc điểm dân cư và định hướng của Trung ương, qua đó khẳng định vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc trong việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội.

Vững vàng hậu cần, giữ vững an ninh từ tỉnh đến cơ sở

Trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới… công tác hậu cần và bảo đảm an ninh, trật tự được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt coi trọng.

Tiểu ban hậu cần phục vụ bầu cử đã chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí, bảo đảm điện, nước, thông tin liên lạc, y tế và các điều kiện cần thiết khác phục vụ ngày bầu cử.

Làm việc với Tiểu ban hậu cần mới đây, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Công tác hậu cần là nhiệm vụ đi trước về sau, đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ và phải có phương án dự phòng tối ưu nhất cho mọi tình huống.

Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu các thành viên Tiểu ban rà soát kỹ từng phần việc, phân công rõ người, rõ việc, đặc biệt quan tâm đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có nguy cơ bị chia cắt do thời tiết, bảo đảm mọi phương án hoàn thành trước ngày 20/2. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, chủ động.

Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Công an tỉnh đã xây dựng các phương án bảo vệ bầu cử từ sớm, tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quá trình tổ chức bầu cử.

Tại cơ sở, nhiều địa phương đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm. Xã Hàm Yên - đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, với địa bàn rộng và dân cư phân tán đã kiện toàn đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử, thành lập 8 Ban bầu cử, 30 khu vực bỏ phiếu phục vụ hơn 21.000 cử tri.

Ông Bàn Đức Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hàm Yên khẳng định địa phương xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, từng cán bộ, bảo đảm mọi khâu của công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng luật.

Không khí chuẩn bị bầu cử cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại các xã vùng cao như Lũng Cú, Tân Trào, Thượng Lâm… Các hội nghị hiệp thương, các phiên họp Ban bầu cử, các đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách đều được tổ chức bài bản, nghiêm túc. Qua đó, không chỉ nâng cao năng lực tổ chức bầu cử ở cơ sở mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự thành công của ngày hội lớn.

Mới đây, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn đã làm việc Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang.

Tại sự kiện, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Tuyên Quang sẽ tiếp tục tập trung cao độ, rà soát kỹ từng mốc thời gian, từng phần việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, với mục tiêu cao nhất là tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang - miền đất nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc đã sẵn sàng bước vào Ngày hội non sông bằng niềm tin vững chắc, ý chí đồng lòng và khát vọng cống hiến.

Từ trung tâm tỉnh lỵ đến những bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, mỗi lá phiếu cử tri không chỉ gửi gắm niềm tin lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mà còn góp phần bồi đắp nền tảng chính trị vững bền, mở ra chặng đường phát triển mới cho Tuyên Quang trong nhiệm kỳ tới./.

