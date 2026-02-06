Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Việt Nam

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì chiêu đãi Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Cùng tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tư cách là những người bạn, người đồng chí thân thiết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt thời gian qua, làm cho Việt Nam có sự ổn định chính trị vững chắc, xã hội an bình, kinh tế phát triển với nhịp độ cao liên tục; vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và chí nghĩa, chí tình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào ngày nay; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhằm đạt được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã đặt nền móng và tiếp tục được bồi đắp bằng xương máu, công sức và sự hy sinh của các thế hệ lãnh đạo cũng như chiến sĩ và nhân dân hai dân tộc Lào-Việt Nam để trở thành tài sản chung quý báu và thiêng liêng của hai dân tộc; đồng thời truyền lại cho các thế hệ mai sau tiếp tục bảo vệ và giữ gìn mãi mãi về sau.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình và tràn đầy tình cảm đồng chí anh em mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư cùng với Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư vui mừng được chứng kiến những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được sau 40 năm đổi mới và kết quả thành công rực rỡ của Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào anh em, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và lãnh đạo đất nước Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư bày tỏ nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, vô cùng tự hào về mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc không ngừng đơm hoa kết trái và đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật lịch sử khách quan và là nguồn sức mạnh to lớn của hai nước để cùng phát huy, truyền tiếp cho thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cao nhất việc gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược;” xem đây không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim và là lợi ích chiến lược lâu dài của hai dân tộc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng sát cánh, đồng hành và ủng hộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước./.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào phát triển sâu rộng, thực chất Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đoàn kết giữa hai Quân đội, thúc đẩy hợp tác chiến lược, đối thoại quốc phòng và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh mới.