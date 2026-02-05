Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào
Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
Phát triển vùng gắn với nâng cao đời sống người dân ở khu vực biên giới
Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Chúc, nghiên cứu cho thấy sinh kế của người dân ở nhiều khu vực biên giới hiện vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ, mang tính tự cung, tự cấp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV của ĐCS Việt Nam tại Lào
Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp, trở thành mốc son quan trọng trong lịch sử 96 năm của ĐCS Việt Nam cũng như trong dòng chảy lịch sử nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt-Lào
Các doanh nghiệp Việt Nam và Lào kỳ vọng sự kết nối giữa hai nền kinh tế sẽ được thắt chặt hơn thông qua các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và nông nghiệp sạch.
Chủ tịch nước: Bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết
Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ.
Báo Lào: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt
Theo báo Pasaxon, chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, vì đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào
Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Trong các bài viết, truyền thông địa phương nhấn mạnh chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển vững mạnh và gắn bó mật thiết hơn nữa.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane
Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà Tết tại Đà Nẵng
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026
Cuộc thi năm nay được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào
Chiều 5/2, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học, trí thức
Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững, hiện đại và văn minh.
Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu được quy định thế nào?
Khi bầu cử, cử tri phải xuất trình Thẻ cử tri và tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 5/2, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại tại Liên hợp quốc
Đại hội XIV khẳng định tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.
Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến trao văn kiện hợp tác
Sáng 5/2, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith
Tổng Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào
Việc Việt Nam và Lào thống nhất làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã đưa hợp tác giữa hai bên bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn chặt hơn giữa tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Lâm Đồng
Sáng 5/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đi kiểm tra thực tế, làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Phó Chủ tịch nước: Đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Lâm Đồng đặt ra mục tiêu tổ chức ngày bầu cử phải thành công về nhân sự, đảm bảo đủ, đúng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết đồng bào, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ
Sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.
Thúc đẩy hợp tác vững chắc quan hệ giữa Đảng, Nhà nước của Việt Nam và Campuchia
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia tạo nên sự gắn bó thân tình, cho thấy đây là sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao thông thường.
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2/2026, tại Phú Thọ, Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2.
