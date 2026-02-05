Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV của ĐCS Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước Việt Nam và Lào, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, bộ, ngành, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các đoàn thể ở trung ương, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan liên quan. Hội nghị kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố của Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo, chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào về những kết quả chính của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp, trở thành mốc son quan trọng trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong dòng chảy lịch sử nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV thực sự là Đại hội của đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đạt được sự thống nhất cao về nội dung các văn kiện và chương trình hành động, mà còn thể hiện sự đồng thuận, tập trung cao trong công tác nhân sự, đặc biệt là việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, đồng thời bầu và kiện toàn các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng, trong đó có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư đảm nhiệm các lĩnh vực công tác theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng của Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những đại diện tiêu biểu cho gần 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực và trình độ, được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội nhằm gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.

Thông tin thêm về kết quả Đại hội, Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước khóa XIV, thành một tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, phát huy đầy đủ tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động và tính kỷ luật, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua những quyết sách có ý nghĩa lịch sử nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với sức mạnh cội nguồn lịch sử của dân tộc, bề dày truyền thống gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự cổ vũ, động viên, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em cùng với các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trân trọng cảm ơn Thư chúc mừng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây một lần nữa là minh chứng sinh động cho tình đồng chí thủy chung, đoàn kết đặc biệt, gắn bó anh em giữa hai Đảng, đồng thời phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, coi thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý; đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thongloun Sisoulith một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt và tình cảm thủy chung son sắt đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu đó đã giúp Việt Nam có nền chính trị ổn định vững chắc, xã hội an toàn, kinh tế liên tục phát triển với tốc độ cao; và vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, nổi bật trên trường quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng của Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV với nhiều điểm mới là bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính bảng thay thế giấy tờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhằm đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là thắng lợi riêng của Đảng và nhân dân Việt Nam anh em, mà còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn và là bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và nhân dân Lào trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng việc phối hợp và trao đổi bài học kinh nghiệm với các đồng chí Việt Nam trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội của hai Đảng là hết sức quan trọng, nhằm làm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có thể hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau; mong muốn cùng nắm chặt tay nhau, cùng bứt phá, cùng tiến vào kỷ nguyên mới của phát triển và sát cánh bên nhau để đạt được các mục tiêu mà hai Đảng đã đề ra./.

