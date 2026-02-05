Chủ tịch nước: Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà vui Xuân

Nhân dịp đầu năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo của tỉnh Phú Thọ cho biết thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với phương châm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I ngay từ những tháng đầu năm mới.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và xã, phường đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm.

Công tác chăm lo cho nhân dân và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm; thị trường hàng hóa ổn định; công tác y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Điểm lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ trong năm vừa qua, Chủ tịch nước đánh giá năm 2025, năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được kết quả toàn diện, ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, xếp thứ 4 cả nước, dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy mô nền kinh tế trong nhóm 6 địa phương có tiềm lực kinh tế lớn nhất toàn quốc.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân giữ ổn định và được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm, chăm lo; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, đối ngoại được mở rộng.

Đáng chú ý, công tác chuẩn bị và chăm lo Tết cho đồng bào, các tầng lớp nhân dân được tập trung thực hiện tốt, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình tri ân và an sinh xã hội quy mô lớn, bài bản và rất trách nhiệm; hàng chục nghìn người có công, thân nhân liệt sĩ được thăm hỏi, tặng quà tận nơi.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2025.

Trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch nước lưu ý cần đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo; thực hiện tốt chính sách với lực lượng vũ trang và hậu phương của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; tổ chức động viên thăm hỏi các lực lượng trực Tết.

Bên cạnh chăm lo Tết, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường sắp tới, trước mắt là triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước cho rằng với khát vọng và quyết tâm phát triển, Phú Thọ không chỉ là cội nguồn văn hóa dân tộc, mà phải vươn lên trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Một Phú Thọ hiện đại hơn trong hạ tầng và công nghiệp; xanh hơn trong phát triển bền vững; nhân văn hơn trong chính sách xã hội; phát triển nhanh nhưng phải bao trùm; tăng trưởng mạnh nhưng không ai bị bỏ lại phía sau; hiện đại hóa nhưng vẫn giữ vững hồn cốt, giá trị văn hóa của Đất Tổ.

Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao, tận dụng thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Tỉnh Phú Thọ sẽ bứt tốc phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ mới, góp phần ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trước thềm Xuân mới Bính Ngọ, Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ bước vào năm mới với niềm tin vững chắc, khí thế mới và khát vọng lớn, đưa quê hương Đất Tổ vươn lên mạnh mẽ, giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm sáng phát triển của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao những món quà Tết ý nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và tặng 500 xuất quà tặng hộ nghèo, 500 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch nước cho biết 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tuyển quân, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh chung đó, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương càng có ý nghĩa quan trọng, vừa là nền tảng giữ vững ổn định, vừa là điều kiện để toàn xã hội yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước.

Để bảo đảm cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ vui Tết, đón Xuân, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và quy định của địa phương về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và làm tốt công tác chính sách với các đối tượng người có công, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo.

Chủ tịch nước tin rằng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành-Anh dũng-Chiến thắng,” nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ, Chủ tịch nước đã trao tặng những phần quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng Sáng 5/2, tại thành phố Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn lãnh đạo Trung ương thăm chúc Tết Anh hùng Lực lượng Vũ trang và Mẹ Việt Nam Anh hùng.