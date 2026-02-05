Xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng chiến lược thành những chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ, quyết liệt.

Với phương châm xuyên suốt “lấy nhân dân làm trung tâm," tỉnh xác định hành động thực chất, kết quả cụ thể và sự hài lòng của người dân là thước đo cao nhất của hiệu quả triển khai nghị quyết.

Từ tinh thần Đại hội XIV đến chuyển động đồng bộ

Một trong những điểm nhấn trong văn kiện trình Đại hội XIV là yêu cầu đề cao trách nhiệm thực hiện, gắn quyền hạn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, khắc phục tình trạng hình thức, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống. Quán triệt tinh thần đó, ngay sau Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương tổ chức học tập, tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động sát thực tiễn. Tinh thần kỷ cương, trách nhiệm được lan tỏa, tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, điều hành.

Ông Trịnh Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy, cho biết các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh rõ tinh thần hành động và đề cao vai trò của cơ sở. Bám sát định hướng đó, xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ ở cơ sở; huy động sức dân trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng công tác thực hiện, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành từng nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Theo ông Trịnh Hùng Sơn, việc các văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định nhân dân là trung tâm của mọi chính sách phát triển; là cơ sở chính trị quan trọng để cấp ủy, chính quyền đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

Ông Hoàng Anh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Đài, khẳng định yêu cầu “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” được nêu trong các văn kiện trình Đại hội XIV đặt ra đòi hỏi rất cao đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, các địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành nghị quyết sang tư duy thực hiện, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ.

Các đại biểu tham quan khu nhà nuôi trồng nấm công nghệ cao tại Hợp tác xã nấm Tam Đảo. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Thực tiễn triển khai các nội dung văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại Phú Thọ đã tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng vào những chuyển biến cụ thể, thiết thực trong đời sống.

Ông Sùng A Câu (người có uy tín ở bản Mông Mỹ Á, xã Thu Cúc) cho biết đồng bào dân tộc rất quan tâm đến những nội dung mới của Đại hội XIV của Đảng, nhất là việc Đảng tiếp tục đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, mong muốn các chủ trương sớm được triển khai để đời sống ngày càng được cải thiện.

Theo bà Đinh Thị Linh (Bí thư Chi bộ khu Nhồi, xã Trung Sơn - địa bàn còn nhiều khó khăn), điều người dân mong đợi nhất là các cấp chính quyền thực hiện đúng, đầy đủ và hiệu quả những gì Đảng đã đề ra. Khi thấy kết quả cụ thể, người dân sẽ càng thêm tin tưởng và tích cực đồng hành cùng chính quyền.

Những ý kiến từ cơ sở cho thấy tinh thần “Dân là gốc” đang được hiện thực hóa sinh động trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân chính là nền tảng quan trọng để Phú Thọ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Kiến tạo phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng

Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những định hướng chiến lược lớn cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, mở ra chặng đường vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Việc quán triệt và vận dụng sáng tạo các định hướng đó vào thực tiễn đang giúp Phú Thọ tạo khí thế mới, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố niềm tin trong toàn xã hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, hiệu quả triển khai các quyết sách không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những con số thống kê, mà quan trọng hơn là chất lượng sống và hạnh phúc của hơn 4 triệu người dân Đất Tổ.

Khẳng định Đại hội XIV của Đảng là mốc son lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh Đại hội đã đề ra 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược với yêu cầu xuyên suốt: lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo lường bằng kết quả cụ thể.

Trên tinh thần đó, Phú Thọ tập trung cụ thể hóa các văn kiện Đại hội XIV của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, nhất là về khoa học-công nghệ, kinh tế tư nhân, văn hóa, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc triển khai được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, vừa phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, vừa đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển," lãnh đạo tỉnh xác định mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng-an ninh và là cầu nối giữa vùng Thủ đô với khu vực Tây Bắc. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng “chính trị thống nhất-kinh tế sẻ chia-xã hội gắn kết," kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, bảo đảm mọi quyết sách đều hướng tới lợi ích chung của Nhân dân và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Song song với phát huy nguồn lực con người và giá trị văn hóa Đất Tổ, Phú Thọ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá, gắn với nâng cao hiệu quả quản trị dựa trên dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Tỉnh chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả làm thước đo. Đây là nền tảng để Phú Thọ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường và an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là hành động. Trên tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về "nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng," tỉnh đang xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, bảo đảm mọi chủ trương đều được cụ thể hóa thành nhiệm vụ rõ ràng, khả thi.

Địa phương tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, xây dựng “luồng xanh” cho nhà đầu tư chiến lược; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị; phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Từ tinh thần Đại hội XIV của Đảng đến hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đến năm 2030, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, vừa là động lực vừa là mục tiêu cao nhất của mọi chính sách./.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Không gian phát triển được tổ chức theo hướng “Ba hành lang-Một vành đai-Năm trục động lực,” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, nhất là Văn hóa Mường, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.