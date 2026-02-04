Ban hành ngay Nghị quyết giải quyết phát sinh trong triển khai Nghị định 46

Chiều 4/2, kết luận Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 1/2026, trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ;” đặc biệt ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ để giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Triển khai ngay nhiệm vụ, đạt kết quả cao ngay ngày đầu tháng đầu

Tại phiên họp, Chính phủ đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 1/2026; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 2 và thời gian tới; đặc biệt, nghe báo cáo về tình hình thực hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và giải pháp xử lý.

Phiên họp đánh giá ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội; phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng rất thành công; thực hiện quyết liệt 09 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ và địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2026; triển khai quyết liệt Nghị quyết số 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ...

Nhờ đó, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,6%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn giới hạn quy định. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1 đạt 348.300 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88 tỷ USD, tăng 38,9%, nhập siêu hơn 1,75 tỷ USD.

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 ước đạt 3,4% kế hoạch, cao hơn 23.700 tỷ đồng về số tuyệt đối và 2,2% về tỷ lệ so với cùng kỳ.

Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 15,7%; vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Trong tháng 1, có gần 48.700 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 1/2026 trực tuyến với các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, Chính phủ chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; quyết liệt chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; chuẩn bị chu đáo phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, nhất là tập trung chuẩn bị cho APEC 2027; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân; nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án được tháo gỡ.

Chính phủ đã tổ chức và phục vụ tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn, trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, các hoạt động Kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng; triển khai thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung” bảo đảm mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết...

Chính phủ đã thảo luận sôi nổi về việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Các thành viên Chính phủ cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đảm bảo sức khoẻ người dân, các bộ, ngành, cơ quan đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, theo hướng kiểm tra, nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện Nghị định chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định 46, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP.

Đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Các Phó Thủ tướng tham dự Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 1/2026 trực tuyến với các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp; ngay tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành ngay trong ngày 4/2/2026 Nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Thực hiện 1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương các bộ, ngành đã chuẩn bị kỹ các tài liệu, báo cáo và các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, sát thực tiễn của các đại biểu dự họp, thể hiện khí thế, tinh thần, nỗ lực mới, sát tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đề ra; giao Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện Nghị quyết Phiên họp trình Thủ tướng ký ban hành và tổ chức thực hiện ngay.

Điểm lại công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, cũng như những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ cho biết các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong đó, Ngân hàng Thế giới dự báo GDP Việt Nam năm 2026 tăng 6,3%, cao nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương; Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo GDP của Việt Nam năm 2026 tăng 7,6%, cao nhất Đông Nam Á...

Phân tích bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với gồm 03 phụ lục các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực và địa phương; đặc biệt là danh mục cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ thành 264 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện, hoàn thành.

Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 01 năm 2026 trực tuyến với các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ.” Trong đó: “1 mục tiêu” là tăng trưởng 2 con số; “2 bảo đảm” gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; “3 có” gồm có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của Nhân dân; “4 không” gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; “5 hóa” gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý, quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Chỉ rõ phải tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ; ban hành ngay các văn bản quy định chi tiết các Luật đã có hiệu lực; chuẩn bị tốt 34 báo cáo trình Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI; tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, tập trung kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá, ngoại hối phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản...; kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; phát huy hơn nữa điều kiện dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp để miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm; phấn đấu thu ngân sách Nhà ước năm 2026 vượt ít nhất 10%; tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quản lý thị trường, giá cả hiệu quả, với việc theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Lưu ý phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng, quy mô lớn; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, gỡ thẻ vàng IUU; phát triển mạnh thị trường trong nước, thương mại điện tử, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả 09 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, tổ chức Tết cho nhân dân đón Tết và các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các công trình, dự án không để xảy ra tiêu cực; tổ chức hiệu quả hội chợ Mùa Xuân 2026; chuẩn bị phát động các phong trào thi đua; chuẩn bị triển khai xây dựng các trường học, đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế..., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tất cả các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu vào cuộc tích cực, không hình thức, không màu mè, lấy hiệu quả làm thước đo, thực hiện các nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

