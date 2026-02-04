Trang mới cho tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và đồng chủ trì cuộc gặp của Lãnh đạo đảng ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Trao đổi với phóng viên TTXVN trước thềm chuyến thăm này, nhà phân tích chính sách tại Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC)-Tiến sỹ Seun Sam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ mở ra một trang mới, làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa quan hệ Campuchia-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào tiến trình phát triển hòa bình và thịnh vượng chung.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tiến sỹ Seun Sam cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia lần này là một sự kiện rất quan trọng, thể hiện tầm cao của mối quan hệ giữa Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như giữa hai nước.

Chuyên gia RAC nhận định đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, cho thấy ưu tiên cao của Việt Nam dành cho mối quan hệ với Campuchia, phù hợp với phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài," là chủ trương mang tính dẫn dắt lâu dài đối với quan hệ song phương.

Theo chuyên gia phân tích chính sách hàng đầu Phnom Penh, chuyến thăm Campuchia vào đầu tháng Hai này của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường lòng tin và hiểu biết lẫn nhau.

Tiến sỹ Seun Sam, chuyên gia phân tích chính sách thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Qua đó, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng, văn hóa, quốc phòng và công tác biên giới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên; đồng thời tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, trong đó có khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, theo chuyên gia phân tích thuộc RAC, việc Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tiếp đón, hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong chuyến thăm sắp tới sẽ làm sâu sắc thêm sự nồng ấm và tầm cao giá trị của mối quan hệ giữa hai nước, vốn là nền tảng của tình hữu nghị lịch sử và hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Ông Seun Sam gửi gắm kỳ vọng: “Tôi tin tưởng chuyến thăm này sẽ mở ra một trang mới, làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa quan hệ Campuchia-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào tiến trình phát triển hòa bình và thịnh vượng chung.”

Theo thông cáo báo chí công bố ngày 2/2 của Ban chấp hành Trung ương CPP, chính đảng cầm quyền ở Campuchia sẽ đăng cai tổ chức ba hội nghị cấp cao trong tuần này. Trong đó, có Hội nghị cấp cao song phương giữa Ban Thường vụ Trung ương CPP do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu.

Trong cuộc phỏng vấn tại RAC, Tiến sỹ Seun Sam nhận định cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương CPP trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Campuchia là sự kiện có tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc.

Theo nhà phân tích chính sách người Campuchia, bối cảnh của cuộc gặp diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công và Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, cho thấy sự tín nhiệm và ủng hộ cao độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Về phần mình, CPP cũng bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh nồng nhiệt đối với kết quả Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng cách gửi thư chúc mừng, cũng như cử đoàn đại biểu cấp cao sang trực tiếp chúc mừng.

Ông Seun Sam nêu quan điểm: “Cuộc gặp cấp cao trong những ngày tới không chỉ là sự tiếp nối của một mối quan hệ bình thường, mà còn khẳng định quyết tâm kiên định của lãnh đạo cấp cao hai bên trong việc duy trì và tăng cường quan hệ thông qua kênh Đảng và Nhà nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài."

Từ góc tiếp cận đó, nhà phân tích thuộc RAC tóm lược ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp cấp cao sắp tới qua một số điểm. Trước tiên, về tăng cường lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, cuộc gặp trực tiếp giữa Lãnh đạo cấp cao của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương CPP giúp tăng cường sự thân tình và lòng tin, đặc biệt trong bối cảnh mới sau thay đổi cơ cấu nhân sự lãnh đạo, cùng những cam kết mới của hai Đảng.

Về quan hệ song phương và mục tiêu thúc đẩy hợp tác thực chất mang tầm chiến lược, theo chuyên gia người Campuchia, cuộc gặp sắp tới tập trung thảo luận cụ thể về hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, cơ sở hạ tầng, kết nối đường bộ, năng lượng và số hóa, hợp tác phát triển khu vực biên giới, quốc phòng, an ninh và quản lý các thách thức chung như vấn đề nguồn nước và biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Mở rộng ra tầm khu vực, ông Seun Sam cho rằng cuộc gặp cấp cao sắp tới góp phần đảm bảo an ninh và ổn định khu vực, trong bối cảnh quan hệ Campuchia-Việt Nam được xem là nhân tố cốt lõi trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh: “Cuộc gặp này giúp tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các vấn đề khu vực, nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu và duy trì môi trường hòa bình, vốn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống người dân.”

Từ góc nhìn trên, chuyên gia phân tích chính sách hàng đầu Phnom Penh-Tiến sỹ Seun Sam bày tỏ tin tưởng cuộc gặp cấp cao sắp tới không chỉ khẳng định tình hữu nghị lịch sử và cam kết lâu dài của hai Đảng và hai quốc gia láng giềng, mà còn mở ra một trang mới, giúp mối quan hệ Campuchia-Việt Nam càng sâu sắc, vững mạnh và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực Đông Nam Á.

Ông nhấn mạnh “Đây là tín hiệu tích cực và mạnh mẽ cho tương lai của một mối quan hệ song phương tốt đẹp hoàn hảo”./.

