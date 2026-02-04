Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới: Phát triển gắn kết và thực chất

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và đồng chủ trì cuộc gặp của Lãnh đạo đảng ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đến Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và các cuộc gặp cấp cao giữa hai đảng, ba đảng sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, gắn bó, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa hai đảng, hai nước và đưa quan hệ Việt Nam -Campuchia lên tầm cao mới, hướng tới giai đoạn phát triển mới gắn kết, thực chất và hiệu quả hơn trong bối cảnh mới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn về chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Đại sứ, theo lịch trình dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2/2026 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. Đại sứ đánh giá như thế nào về bối cảnh, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm này đối với quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Chuyến thăm Vương quốc Campuchia sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Trước tiên, chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu cột mốc đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.



Trên tinh thần đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước luôn coi trọng quan hệ với Campuchia, đồng thời tái khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trên mọi lĩnh vực là nền tảng quan trọng để hai đảng, hai nước tiếp tục hợp tác, đồng hành và phát triển trong kỷ nguyên mới. Lãnh đạo hai bên đã nhiều lần chia sẻ và khẳng định: “Hòa bình, ổn định và phát triển của nước này cũng chính là hòa bình, ổn định và phát triển của nước kia.”



Đặc biệt, trong Đoàn công tác cấp cao lần này còn có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng nhiều đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng với nhiều cuộc gặp song phương theo kênh đảng, chính phủ và quốc hội hai nước.



Có thể nói, chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và Nhân dân Campuchia.

- Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp giữa lãnh đạo đảng của ba nước. Đại sứ đánh giá như thế nào về bối cảnh và tầm quan trọng của hai cuộc gặp cấp cao này?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nhìn lại có thể thấy, môi trường quốc tế năm 2025 có đặc trưng là biến động, bất ổn và xung đột nổ ra ở nhiều quốc gia, nhiều khu vực.

Thậm chí có thể nói năm 2025 là năm biến động nhất trong nhiều năm trở lại đây như văn kiện Đại hội XIV đã nhận định “thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại”.



Trong bối cảnh đó, quan hệ song phương giữa Việt Nam với Campuchia và Lào không ngừng được củng cố, tăng cường. Trong tháng 1 vừa qua, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Qua đó, hai đảng, hai nước đều xác định những quyết sách chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của mỗi nước; đồng thời bổ sung yếu tố gắn kết chiến lược trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào.



Về quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia, năm 2025 cũng chứng kiến những dấu ấn quan trọng, nổi bật là việc Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã 3 lần sang thăm Việt Nam và lần đầu tiên tham dự sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức.

Cả Việt Nam và Campuchia luôn khẳng định tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của hai đảng trong việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp hiện nay.

Hai bên đều coi mối quan hệ giữa hai đảng là nền tảng chính trị vững chắc, đóng vai trò trọng tâm, nòng cốt trong việc dẫn dắt, đảm bảo mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân Campuchia-Việt Nam tiến tới phát triển bền vững và đúng hướng.



Theo lịch trình dự kiến, trong chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tiếp nối thành công của cuộc gặp gần nhất vào tháng 2/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng trong những ngày tới tại thủ đô Phnom Penh là sự kiện quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia trong tình hình mới.



Tại cuộc gặp sắp tới, lãnh đạo hai đảng sẽ trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và một số nội dung hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và thống nhất định hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Qua đó, tiếp tục nhấn mạnh sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nước là tất yếu khách quan, là một trong những nguồn sức mạnh to lớn nhất, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của hai Đảng, hai Nhà nước, và là tài sản quý báu của hai dân tộc cần được tiếp tục giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng tham dự, đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo của 3 đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại cuộc gặp này, lãnh đạo đảng của ba nước sẽ trao đổi về tình hình thế giới và khu vực thời gian gần đây, chia sẻ về tình hình các bên trong năm qua, đánh giá kết quả và đề ra phương hướng hợp tác giữa ba đảng, ba nước trong thời gian tới.

Cuộc gặp cấp cao này tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết và mang ý nghĩa chiến lược giữa ba nước láng giềng, khẳng định chính sách nhất quán đặt ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa đảng, nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, đồng thời nhấn mạnh quan hệ chính trị tiếp tục là nền tảng, với quan hệ ba đảng đóng vai trò định hướng cho quan hệ ba nước, từ đó thúc đẩy hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật...

- Nhân chuyến thăm Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ có thể chia sẻ khái quát những thành tựu mới nhất cũng như kỳ vọng về quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp và biến động khó lường hiện nay? Theo Đại sứ, đâu là điểm cần lưu ý để hai nước hiện thực hóa mối quan hệ đặc biệt theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài” ngày càng gắn kết, hiệu quả và thực chất?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia ghi nhận bước phát triển hết sức tích cực trong thời gian gần đây, đặc biệt rõ nét trong năm 2025 vừa qua. Trong đó, hợp tác thương mại là điểm sáng trong tổng thể hợp tác hai nước.



Về quy mô thương mại, hai bên đã đạt cột mốc kim ngạch song phương kỷ lục 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng 11,7% so với năm 2024. Đây là tiền đề để hai nước tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu đạt 20 tỷ USD mà các lãnh đạo cấp cao đã thống nhất đề ra.



Trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam hiện đứng trong top 5 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Campuchia với gần 3 tỷ USD vốn đăng ký, trong đó, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam có mặt ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế quan trọng của Campuchia như viễn thông, nông nghiệp, năng lượng, sản xuất, phân phối hàng hóa, tài chính-ngân hàng...

Đặc biệt, công ty Metfone - liên doanh của Viettel tại Campuchia - đã lọt nhóm 5 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cho Chính phủ Campuchia trong năm qua.



Ngoài ra, Việt Nam cũng đã trở thành đối tác du lịch lớn nhất của Campuchia với hơn 1,2 triệu lượt người Việt Nam sang Campuchia. Ngược lại, có gần 690.000 lượt du khách Campuchia đến Việt Nam.



Tôi cho rằng kết nối hạ tầng chiến lược sẽ là "mắt xích" bứt phá trọng tâm của hai nước trong thời gian tới. Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey khai trương cuối năm 2025 thể hiện rõ tinh thần hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực biên giới trở thành vùng kinh tế năng động, vùng văn hóa đa dạng và vùng hợp tác kiểu mẫu giữa hai nước.



Bên cạnh đó, tôi rất kỳ vọng vào việc sớm hiện thực hóa các dự án giao thông trọng điểm như tuyến đường bộ cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Hồ Chí Minh, cũng như việc kết nối tuyến đường biển giữa Kampot và Phú Quốc.

Khi hạ tầng thông suốt, chi phí logistics giảm xuống, sức cạnh tranh của hai nền kinh tế sẽ được nâng cao rõ rệt. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia đầu tư trong các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng…, không những đem lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp tại thị trường nhiều tiềm năng này, mà còn đóng góp thực chất cho việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.



Từ thực tiễn công tác tại Campuchia, tôi cho rằng tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Campuchia chính là "mỏ neo" vững chắc và là nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Lòng tin chính trị này đã và đang giúp định hướng chiến lược cho mọi lĩnh vực hợp tác song phương, được thắt chặt thông qua các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước. Từ đó, mọi rào cản hay các vấn đề tồn đọng đều có thể được giải quyết trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, chân thành, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc láng giềng.



Trên cơ sở chiều dài lịch sử gần 6 thập kỷ gắn bó của quan hệ hai nước, cũng như bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay, tôi cho rằng tình đoàn kết giữa hai đất nước là tài sản quý giá cần được gìn giữ và phát triển cho các thế hệ mai sau, là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin vào sự bứt phá toàn diện, hiệu quả và thực chất về hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong bối cảnh mới.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

