Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Những ý nghĩa quan trọng

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng,” Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội.

Hội chợ mùa Xuân 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại-dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần: Kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; Kết nối sản xuất-phân phối-thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa; Quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác-đầu tư-thương mại; Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

Việc tổ chức Hội chợ mùa Xuân 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, song hành cùng xuất khẩu và đầu tư; đồng thời tạo động lực thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa phục vụ tiêu dùng Tết, góp phần ổn định thị trường và gia tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp ngay từ đầu năm./.

