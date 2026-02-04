Multimedia

Infographics

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Những ý nghĩa quan trọng

Việc tổ chức Hội chợ mùa Xuân 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, song hành cùng xuất khẩu và đầu tư.

hoi-cho-mua-xuan-lan-thu-nhat-nam-2026-nhung-y-nghia-quan-trong.jpg

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng,” Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội.

Hội chợ mùa Xuân 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại-dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần: Kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; Kết nối sản xuất-phân phối-thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa; Quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác-đầu tư-thương mại; Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

Việc tổ chức Hội chợ mùa Xuân 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, song hành cùng xuất khẩu và đầu tư; đồng thời tạo động lực thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa phục vụ tiêu dùng Tết, góp phần ổn định thị trường và gia tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp ngay từ đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội chợ mùa Xuân #Kích cầu tiêu dùng #Quảng bá sản phẩm #Xuất khẩu TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

HỘI CHỢ MÙA XUÂN 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III là ngày 26/4/1964, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,77%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 87 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II là ngày 8/5/1960, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,52%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là ngày 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, tổng số đại biểu được bầu là 403 đại biểu.

Một số chỉ tiêu về y tế trong năm 2026

Một số chỉ tiêu về y tế trong năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 8/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.