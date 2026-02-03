Chính trị

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III là ngày 26/4/1964, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,77%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 87 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là ngày 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, tổng số đại biểu được bầu là 403 đại biểu.

