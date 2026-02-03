Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Tin cùng chuyên mục
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao giải A cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Tầm nhìn chiến lược vì một Việt Nam phát triển
Các tham luận và trao đổi của đại biểu đã phản ánh được tinh thần và thông điệp cốt lõi của Đại hội XIV, trong đó đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.
Hưng Yên hiệp thương giới thiệu 195 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND
Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại địa bàn tỉnh Hưng Yên gồm 25 người.
Tối 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự Tổng kết và trao giải cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.
Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba
Chiều ngày 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla.
Hải Phòng hiệp thương lần hai giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và 100% đại biểu nhất trí biểu quyết lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng gồm 33 người.
Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Thắt chặt gắn kết chiến lược trong đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Lào
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Học viện sẽ làm hết sức mình để cụ thể hóa các nội dung hợp tác đảm bảo thực hiện hiệu quả và trách nhiệm những cam kết của lãnh đạo 2 nước.
96 năm thành lập Đảng: Tổ chức các hoạt động gặp mặt, trao huy hiệu đảng đợt 3/2
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), các Tỉnh ủy: Sơn La, Hưng Yên đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, trao huy hiệu đảng đợt 3/2/2026.
Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả
Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.
Nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ cơ quan lập pháp Việt Nam-Jordan
Tổng Thư ký Hạ viện Jordan mong muốn, thời gian tới hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tham mưu, phục vụ việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Jordan hiệu quả, thực chất.
Tổng Bí thư tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba
Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận.
Đà Nẵng: Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ
Đại tướng Lương Tam Quang nhận định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật, chưa phát sinh những vấn đề phức tạp, khó khăn lớn.
Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.
Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác ngoại giao và đối ngoại nhân dân
Hai bên trao đổi các phương hướng, biện pháp tăng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Nhiều nội dung trọng tâm cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba
Sáng 2/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Điện mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với Jordan trên mọi lĩnh vực.
Tại Hội nghị hiệp thương lần hai, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
Ngày 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội: "Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp"
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng và Nhà nước thời gian qua.
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Huế
Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, địa phương cần chủ động giám sát và ứng dụng vận hành, bảo mật hệ thống thông tin để tránh gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp
Chiều 2/2/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (4/3/1946-4/3/2026).
Đại tướng Lương Tam Quang: Tập trung cao độ để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông
Đoàn giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị bầu cử của Đà Nẵng trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính rộng lớn.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Thống nhất cao các nội dung hiệp thương
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, đúng quy trình
Việc chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 đang được các địa phương triển khai chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng đại biểu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng huy hiệu 45 và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí, ghi nhận công lao và cống hiến của đảng viên.