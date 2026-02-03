Đưa Nghị quyết thành hành động: Kết quả rõ nét từ các chiến lược của Đảng

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra những quyết sách có tầm nhìn chiến lược và đột phá về tư duy. Để đưa Nghị quyết Đại hội thành kết quả trên thực tiễn, chúng ta phải “quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần," như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!" ngày 25/1/2026.

Điều đặc biệt, theo đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư, trong 14 lần tổ chức Đại hội thì tại Đại hội XIV lần đầu tiên Chương trình hành động được Ban Chấp hành Trung ương ban hành đi kèm Nghị quyết, nhằm hiện thực hóa nhanh chóng và hiệu quả các văn kiện đã được thông qua.

Chương trình hành động đề ra những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2026-2030, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV đề ra.

Chương trình hành động nhấn mạnh tới yêu cầu “lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết.

Ngay trong ngày bế mạc Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026).

Chỉ thị yêu cầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành ngay, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học-công nghệ, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Như vậy, nhìn từ mọi khía cạnh, Đại hội XIV được xác định là “Đại hội của hành động, làm đến cùng” với yêu cầu đặt ra rất cao - không chỉ đảng viên mà mọi người dân đều “nhìn được, thấy được kết quả, qua đó nâng cao niềm tin đối với Đảng."

Nói “Đại hội XIV - Đại hội của hành động” đặc biệt là căn cứ vào tinh thần chung toát ra từ Nghị quyết: Yêu cầu chuyển mạnh từ “nói” sang “làm” - “nói đi đôi với làm” trở thành nguyên tắc hành động - nhận thức sâu sắc biến thành hành động quyết liệt, chống lại thói “nói nhiều, làm ít," “nói hay, làm dở," “nói không đi đôi với làm," “quan liêu, hình thức."

Thực tiễn cho thấy các chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước mỗi khi được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện với “quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” thì đều thành công vượt bậc.

Mới đây nhất, ngày 31/1, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn (bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên) đã được đưa vào sử dụng. Cơ sở giáo dục khang trang này là ngôi trường đầu tiên được triển khai theo chủ trương nhân văn và có tầm nhìn xa của Bộ Chính trị.

Trở lại ngày 18/7/2025, xem xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, Bộ Chính trị kết luận giao cho Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới triển khai thực hiện chủ trương này. Giao cho Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương phát động kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Chính phủ, sự vào cuộc tận tâm của các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội, đến nay 100 ngôi trường đầu tiên tại các xã biên giới của 18 tỉnh, thành phố đã được khởi công để hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Tại lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại với quyết tâm hoàn thành đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu đã đề ra.

Chiến sỹ trang hoàng nhà cửa, treo cờ Tổ quốc tại khu nhà tái định cư. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, “Chiến dịch Quang Trung” cũng cho thấy, có thể đạt được “kỳ tích giữa đời thường” khi chính sách hợp lòng dân đi kèm nỗ lực chỉ đạo và thực hiện từ phía Chính phủ, các bộ, ngành, quân đội, công an, địa phương, doanh nghiệp.

Chiến dịch mang ý nghĩa “thần tốc” được phát động vào ngày 29/1/2025 tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, với mục tiêu sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025 và xây dựng lại 1.597 nhà bị sập, cuốn trôi trước ngày 31/1/2026, bảo đảm mọi người dân đều có nhà ở. Sau 35 ngày thực hiện, toàn bộ các ngôi nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi được xây dựng lại và hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Trước đó, một kỳ tích nữa về mối quan hệ giữa “nói” và “làm” cũng đã được xác lập trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước." Sau 1 năm 4 tháng (từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2025), hơn 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc đã được xây dựng thành nhà “ba cứng” - nền cứng, khung và tường cứng, mái cứng), an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc với tuổi từ 20 năm trở lên. Tổng nguồn lực được huy động là hơn 24.761 tỷ đồng, hơn 2,7 triệu ngày công lao động và hơn 454.000 lượt người tham gia.

Ở mục tiêu dài hơi, công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021-2025 với kết quả đạt tốc độ nhanh hơn mục tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, cũng là một thí dụ không thể phủ nhận về phương châm “nói đi đôi với làm” của Việt Nam. Số hộ nghèo đa chiều trên toàn quốc từ 4,4% vào năm 2021 giảm xuống còn 1,3% vào năm 2025, các chính sách người có công, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai toàn diện, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau."

Những kết quả trên thực tiễn gần đây cùng Nghị quyết Đại hội XIV - cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, “ngọn đuốc soi đường” trên con đường phát triển mới - kết hợp với “quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động quyết liệt nhất” của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất định sẽ đưa dân tộc Việt Nam đi đến thành công!./.

