Đưa Nghị quyết thành hành động: Bước ngoặt quan trọng của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng chính trị và phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Đó là nhận định của ông Veeramalla Anjaiah - nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) - đăng trên trang Eurasia mới đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, bài viết nhận định việc Đại hội nhất trí bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới cho thấy rõ đây là lựa chọn mang tính ổn định nhằm bảo đảm sự kế thừa trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế nhiều biến động.

Đại hội cũng đã bầu ra 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 19 ủy viên Bộ Chính trị, qua đó hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới.

Chủ đề Đại hội được đánh giá thể hiện tham vọng lớn của Việt Nam, với trọng tâm đoàn kết dân tộc, tự lực chiến lược, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu thịnh vượng và hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tác giả cho rằng Đại hội XIV đã khơi dậy mạnh mẽ quyết tâm chính trị của toàn Đảng và ý chí của toàn dân, đồng thời xác lập rõ đường lối phát triển cho 5 năm tới.

Nghị trình Đại hội vừa củng cố tính liên tục ở cấp lãnh đạo cao nhất, vừa tăng cường vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo các thiết chế cốt lõi của hệ thống chính trị.

Bài viết đặc biệt nhấn mạnh việc Đại hội đề cao khẩu hiệu truyền thống “dân là gốc”, coi đây là thông điệp chính trị quan trọng nhằm tái khẳng định vai trò trung tâm của người dân trong chiến lược phát triển quốc gia.

Theo tác giả, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tái khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với các mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia, độc lập dân tộc và tự lực, tự cường.

Bài viết cũng dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận đóng góp của các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đồng thời kêu gọi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho quá trình phát triển đất nước.

Theo tác giả, thông điệp này phản ánh nỗ lực duy trì sự đoàn kết và kế thừa trong nội bộ Đảng.

Về kinh tế, tác giả cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng với mức bình quân khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ sản xuất dựa vào chi phí thấp sang đổi mới sáng tạo và hiệu quả.

Theo nhận định của tác giả, đây là mục tiêu táo bạo trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.

Tác giả còn đề cập đến việc nghị quyết được thông qua tại phiên bế mạc Đại hội đã xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là các trụ cột của mô hình phát triển mới.

Các nhà hoạch định chiến lược của Đảng tin rằng Việt Nam có đủ dư địa chính sách, tiềm năng và điều kiện để đạt được mức tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tác giả cho rằng thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc đề ra mục tiêu, mà còn ở khả năng duy trì mô hình tăng trưởng bền vững trong bối cảnh địa chính trị ngày càng tác động mạnh đến thương mại, đầu tư và dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Theo tác giả bài viết, Đại hội lần này cũng tái khẳng định vai trò then chốt của đối ngoại trong chiến lược phát triển quốc gia. Lần đầu tiên, ngoại giao được đặt ngang hàng với quốc phòng và an ninh, trở thành nhiệm vụ cốt lõi và thường xuyên của Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị.

Đây là bước nâng tầm đáng chú ý trong tư duy đối ngoại của Việt Nam và việc nhấn mạnh ngoại giao vì phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn đối với ngành ngoại giao trong việc phục vụ các mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, hướng tới vai trò là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tác giả bài viết nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cột mốc quan trọng, không chỉ định hình đường lối chính trị và phát triển của Việt Nam trong 5 năm tới, mà còn đặt nền tảng cho mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045./.

Đưa Nghị quyết thành hành động: Gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc Việc đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, nhất là ở cấp cơ sở, đang trở thành thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị địa phương.