Đưa Nghị quyết thành hành động: Hiện thực hóa ba đột phá chiến lược

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là cột mốc chuyển giao nhiệm kỳ, mà còn là bệ phóng đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Trong bối cảnh đó, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế “điểm sáng” toàn diện, nơi những tư tưởng chiến lược của Đảng về thể chế, nhân lực và hạ tầng được hiện thực hóa bằng những mô hình đột phá, sáng tạo và đầy bản lĩnh.

Từ tầm nhìn Đại hội XIV đến "lời giải" của thực tiễn

Đại hội XIV của Đảng (diễn ra vào trung tuần tháng 1/2026) xác lập một tâm thế mới cho đất nước. Ba đột phá chiến lược - vốn là "di sản" từ các nhiệm kỳ trước, nay được nâng cấp với những nội hàm mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Tại Quảng Ninh, tinh thần "đi đầu, bước trước" đã thấm sâu vào tư duy hành động. Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, tỉnh xác định giai đoạn 2026-2030 là thời điểm quyết định để chuyển mình sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh đã chứng minh rằng thể chế tốt chính là nguồn lực phát triển lớn nhất. Tỉnh nhiều năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về các chỉ số niềm tin như PCI (năng lực cạnh tranh), PAPI (hiệu quả quản trị) và PAR INDEX (cải cách hành chính). Đây không chỉ là những con số thống kê, mà là minh chứng cho một hệ thống chính quyền liêm chính, phục vụ.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chia sẻ: Theo tinh thần đột phá mới của Đại hội XIV, cải cách hành chính được xác định là một trong những đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Tại Quảng Ninh, việc triển khai cần tiếp tục phát huy vai trò địa phương đi đầu, đồng thời đổi mới mạnh mẽ, sát thực tiễn. Với nền tảng về chính quyền điện tử, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công và chuyển đổi số, tỉnh có điều kiện chuyển từ “cải cách thủ tục” sang “quản trị phục vụ,” lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng làm thước đo.

Theo bà Vân, trong giai đoạn mới, cải cách hành chính của Quảng Ninh tập trung vào ba trọng tâm: hoàn thiện thể chế gắn với phân cấp, phân quyền rõ trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số dựa trên dữ liệu dùng chung; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính, tận tụy phục vụ.

Dữ liệu được xác định là tài sản chiến lược, nền tảng cho đổi mới quản trị và ra quyết định. Phù hợp định hướng đó, từ năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển vai trò từ “trực tiếp giải quyết” sang “điều phối-kiểm soát-hỗ trợ,” giữ vai trò hạt nhân điều hành thống nhất toàn hệ thống.

Trọng tâm là kiểm soát chất lượng dựa trên dữ liệu và kết quả đầu ra, gắn trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời tăng cường hậu kiểm, hỗ trợ nghiệp vụ, chuẩn hóa quy trình và đào tạo cán bộ cơ sở.

Phân cấp được gắn chặt với chuyển đổi số, bảo đảm “phân cấp nhưng không giảm chất lượng, giao quyền nhưng không buông lỏng quản lý,” tạo động lực cho phát triển bền vững của Quảng Ninh.

Nguồn nhân lực - "Mũi đột phá" trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đại hội XIV của Đảng xác định, nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt.



Khu vực Bảo tàng-Thư viện tỉnh Quảng Ninh trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Năm 2025 là dấu mốc lịch sử khi Quảng Ninh chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, tỉnh đã tổ chức đào tạo quy mô lớn, ưu tiên nâng cao năng lực cho cán bộ tại các đơn vị hành chính mới sáp nhập.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo của tỉnh đã bắt kịp hơi thở thời đại khi đưa vào các nội dung như trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn an ninh mạng và nghiệp vụ đối ngoại. Bà Vũ Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh: Đào tạo nhân lực chất lượng cao chính là "mũi đột phá" để duy trì đà tăng trưởng và hiện thực hóa các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, giai đoạn 2025-2030.

Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ bám sát các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Chính phủ, tập trung vào bồi dưỡng theo vị trí việc làm gắn với đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và một số lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh.

Ngoài ra, Quảng Ninh đang đầu tư mạnh mẽ cho Đại học Hạ Long và hệ thống giáo dục nghề nghiệp để cung ứng nhân lực cho các ngành công nghệ cao. Tỉnh tập trung "trải thảm đỏ" thu hút nhân tài trong các lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, năng lượng tái tạo và chế biến chế tạo hiện đại.

Mô hình "hệ sinh thái học tập suốt đời" cùng sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp đang dần hình thành, tạo nên nguồn lực con người bền vững.

Mở rộng không gian phát triển

Thực hiện phương châm "hạ tầng đi trước một bước," Quảng Ninh đã thành công trong việc "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư." Tỉnh đã hoàn thành trục cao tốc xuyên tỉnh dài 176 km, kết nối thông suốt từ cầu Bạch Đằng đến cửa khẩu Móng Cái, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ với Trung Quốc và các cực tăng trưởng phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng.

Theo ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, lấy đường sắt làm trục trung tâm (Hà Nội-Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái) để dịch chuyển nguồn lực.

Hiện tại, các siêu dự án đang được đẩy nhanh tiến độ như: Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh (vận tốc thiết kế 350 km/h); Tuyến đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái kết nối cảng biển; Hệ thống cầu nối với Hải Phòng và các tuyến đường ven sông, quốc lộ trọng điểm.

Bên cạnh hạ tầng cứng, hạ tầng số được xác định là nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Quảng Ninh đặt mục tiêu phủ sóng 5G toàn diện và xây dựng hạ tầng dữ liệu vững chắc, phấn đấu đưa kinh tế số chiếm trên 30% GRDP của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai, Quảng Ninh đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030: Tăng trưởng GRDP bình quân đạt 12%/năm, GRDP bình quân đầu người vượt ngưỡng 20.000 USD, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Việc thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược không chỉ là nhiệm vụ chính trị của riêng Quảng Ninh, mà còn là sự đóng góp quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Với tinh thần quyết tâm và lộ trình bài bản, Quảng Ninh đang khẳng định vị thế tiên phong, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc./.

