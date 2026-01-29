Chủ tịch Quốc hội: Mở ra một khởi đầu tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam-EU

Chiều 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1/2026.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu tới Việt Nam ngay vào đầu năm 2026, góp phần mở ra một khởi đầu tốt đẹp trong quan hệ hợp tác đầy triển vọng giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), nhất là trong bối cảnh vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi EU và các nước thành viên là đối tác quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước; đánh giá cao sự hỗ trợ của EU, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như các dự án hạ tầng quan trọng.

Về tình hình Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt từ đầu năm 2025, Việt Nam đã có những chuyển động nhanh từ thể chế đến thực tiễn thông qua việc ban hành nhiều chính sách lớn, nghị quyết chiến lược mang tính cách mạng, đột phá, là nền tảng quan trọng định hình mục tiêu phát triển của đất nước trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam chủ trương và quyết tâm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Trong bức tranh đó, Quốc hội Việt Nam trải qua 80 năm với 15 nhiệm kỳ đã không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò trung tâm trong đời sống chính trị, đặc biệt là vai trò lập pháp và giám sát tối cao, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.

Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng tạo dựng môi trường pháp lý đồng bộ về đầu tư, kinh doanh; năm 2025, đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng Chính phủ xây dựng các chính sách khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về quan hệ Việt Nam-EU, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quan hệ hai bên đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong những năm qua.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 74 tỷ USD trong năm 2025.

EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như các dự án hạ tầng quan trọng.

Khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giám sát thực thi các cam kết quốc tế, trong đó có EVFTA và các thỏa thuận với EU, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu, cũng như với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp như bất ổn địa chính trị, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu, việc Việt Nam và EU nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện càng khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, bảo vệ và thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của EU và cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có tiếng nói thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng như Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng” và tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng, việc nâng cấp quan hệ EU-Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác hai bên, đồng thời đây cũng là khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên mà EU thiết lập với một nước ASEAN, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ EU-ASEAN, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ EU-ASEAN vào năm 2027.

Chia sẻ với những đánh giá, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp và trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện, triển khai hiệu quả EVFTA nhằm đem lại lợi ích và cơ hội hợp tác rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên; thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như kinh tế biển, chuyển đổi số, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thiết yếu, khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu…

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu cũng như các nước thành viên; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trân trọng đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chuyển lời mời tới Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola thăm chính thức Việt Nam./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Chiều 29/1/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang thăm chính thức Việt Nam.