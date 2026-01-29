Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sáng 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-dang-huong-tuong-niem-tong-bi-thu-le-hong-phong-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-dang-huong-tuong-niem-tong-bi-thu-le-hong-phong-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu bút tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-dang-huong-tuong-niem-tong-bi-thu-le-hong-phong-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Tổng Bí thư Lê Hồng Phong #Dâng hương Nghệ An
