Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Gìn giữ tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Cuba
Buổi gặp mặt đoàn kết với Cuba là dịp tôn vinh giá trị nền tảng của nhân loại như tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế - những giá trị mà Việt Nam và Cuba không ngừng vun đắp.
Tổng Bí thư dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên
Sáng 29/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
Trưa 29/1, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chủ trì gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm; công bố Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hội đàm
Ngay sau lễ đón chính thức, sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tiến hành hội đàm.
Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW
Sáng 29/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 17 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.
Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV và hai bên kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.
Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam
Sáng 29/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Thời gian, quy trình bỏ phiếu và xác định kết quả
Quy trình, thời gian và cách xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa Việt Nam-Thụy Sĩ
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ về phát triển trung tâm tài chính quốc tế, nhất là xây dựng thể chế, kinh nghiệm vận hành.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Mang “luồng sinh khí mới” cho cộng đồng quốc tế
Theo bà Hélène Luc, trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn chưa từng có, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang đến cho cộng đồng quốc tế một “luồng sinh khí mới.”
UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam
Trong thông điệp, UNESCO trân trọng ghi nhận và chúc mừng việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
Tổng Bí thư bày tỏ, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn; kế thừa xứng đáng di sản mà Người để lại.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp nguyên Phó Thủ tướng Singapore
Nguyên Phó Thủ tướng Singapore cho rằng tiềm năng phát triển của Việt Nam lớn hơn Singapore rất nhiều và những đột phá chiến lược của Việt Nam chắc chắn sẽ hỗ trợ lớn cho Việt Nam trong thời gian tới.
Công tác đối ngoại năm 2025: Tranh thủ được thời cơ, hóa giải được thách thức
Công tác ngoại giao năm 2025 ghi nhận những kết quả tích cực có tầm quan trọng chiến lược và lâu dài. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia, đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước
Tối 28/1/2026, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-EU.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Tối 28/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1/2026, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Việt Nam phối hợp thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN
Việt Nam ủng hộ Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Philippines với vai trò Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN 2026 trong điều phối công tác triển khai 5PC.
Tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc
Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân dân Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phát huy “thế trận lòng dân,” tháo gỡ điểm nghẽn vùng biên, tạo sinh kế bền vững để địa phương vươn lên mạnh mẽ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng trường nội trú vùng biên gắn với giáo dục toàn diện
Dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú Trường Hà, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi học sinh sẽ là một "cột mốc sống" về văn hóa, tri thức và lòng yêu nước trên mảnh đất biên giới thiêng liêng này.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 28/1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).
Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng
Chiều 28/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng).
Đại sứ New Zealand: Tin tưởng vào sự tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026
Mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand đang không ngừng được củng cố, cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ tiểu vùng, khu vực và đa phương.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Xung lực mới cho hợp tác Việt Nam-Trung Quốc
Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, tin cậy chính trị cao, giao lưu nhân dân và dự án chiến lược sau khi Đại hội XIV của Đảng bầu chọn đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư.
Lễ khởi công xây dựng công trình trường học tại Cao Bằng
Chiều 28/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Đại hội lần thứ I Hiệp hội Chuyển đổi xanh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi với quy mô hàng trăm GW.
Phú Thọ trao Huy hiệu Đảng cho 3.401 đảng viên, vinh danh đảng viên lão thành
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 3.401 đảng viên, trong đó có các đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 80 năm, 70 năm tuổi Đảng.
Toàn cảnh cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027
Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đánh giá, các công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã và đang được Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm nâng cao chất lượng luật, bảo đảm tính ổn định, lâu dài.