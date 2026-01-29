Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa Việt Nam-Thụy Sĩ

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngày 28/1 đã chào xã giao Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Pierre-André Page tại thủ đô Bern.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Thụy Sĩ đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngay đầu năm 2026, coi đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ (1971-2026).

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện đầu năm 2025, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Thụy Sĩ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm việc với Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Thụy Sĩ đều đánh giá cao vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thông báo tới các nhà lãnh đạo cấp cao Thụy Sĩ một số kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ; cảm ơn Thụy Sĩ đã hỗ trợ vaccine giúp Việt Nam sớm kiểm soát dịch COVID-19, khắc phục hậu quả bão lụt; đồng thời chia buồn với phía Thụy Sĩ về vụ hỏa hoạn tại thị trấn Crans Montana vừa qua.

Hai bên đã trao đổi một số biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn, trong đó nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác toàn diện; thúc đẩy Quốc hội Thụy Sĩ sớm thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác nghị viện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Pierre-André Page. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực đã chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Guy Parmelin và của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hạ viện Pierre-André Page.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ, vì lợi ích của mỗi nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí cùng thúc đẩy Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó Thụy Sĩ là thành viên chủ chốt, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do trong năm 2026, mở ra cơ hội hợp tác thương mại-đầu tư mới, đồng thời kết nối các trung tâm tài chính của hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bày tỏ Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, nhất là về xây dựng thể chế, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và đào tạo nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo…, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ hội nhập, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gặp, lãnh đạo SVEF và doanh nghiệp Thụy Sĩ. (Ảnh: Ngọc Ánh/TTXVN)

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), Phòng Thương mại Thụy Sĩ-châu Á (SACC) và đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, công nghệ nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, đặc biệt kêu gọi doanh nghiệp Thụy Sĩ tham gia đầu tư Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Thụy Sĩ bày tỏ ấn tượng với đà phát triển kinh tế của Việt Nam, tin tưởng triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới, hoan nghênh chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm.

Một số doanh nghiệp cũng đã chia sẻ những kết quả kinh doanh thành công tại Việt Nam, cho rằng việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là bước đi đúng thời điểm, có thể đón đầu các luồng đầu tư nước ngoài mới vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, nhu cầu huy động nguồn lực là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh như tài chính xanh, tài chính số, năng lượng sạch và hạ tầng hiện đại.

Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ tích cực đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp Thụy Sĩ có thể đầu tư lâu dài, hiệu quả./.

