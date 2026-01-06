Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) luôn theo sát mọi diễn biến và những hoạt động chuẩn bị ở trong nước.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) đã có những chia sẻ thắng thắn và rõ ràng về sự kiện chính trị quan trọng của cả dân tộc sắp tới.

Theo bà, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái và nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, việc Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng dương là một thành tựu rất đáng ghi nhận.

Bà khẳng định điểm sáng ấn tượng nhất của Việt Nam trong 5 năm qua chính là khả năng kết hợp hài hòa giữa ổn định vĩ mô và cải cách cấu trúc, trong đó nổi bật là chuyển đổi số gắn với cải thiện môi trường đầu tư và thu hút FDI chất lượng cao.

Bà nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch hóa thủ tục hành chính, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Bà đặc biệt nhấn mạnh tới thành tựu của Việt Nam vẫn duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với dòng vốn FDI, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất xanh và công nghiệp chế biến-chế tạo.

Theo bà, điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh chuyển đổi số và thu hút FDI, bà cho rằng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chiến lược cũng đóng vai trò nền tảng, giúp tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí logistics và tạo dư địa cho tăng trưởng trong trung và dài hạn của Việt Nam. Chính sự đồng bộ giữa các trụ cột này đã giúp Việt Nam không chỉ “đứng vững” trước các cú sốc bên ngoài, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.”

Trong tháng 12 vừa qua, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) đã phối hợp với Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ tổ chức sự kiện Swiss-Vietnam Business Outlook 2026 Roundtable & Christmas Dinner.

Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp, đối tác và các bên liên quan của hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác trong năm 2025, vừa để trao đổi về triển vọng và định hướng hợp tác trong năm 2026.

SVEF tổ chức Swiss-Vietnam Business Outlook 2026. (Nguồn: TTXVN phát)

Tại sự kiện này, nhiều thành viên đã đề cập tới tương lai tích cực giữa hai nước sau khi Việt Nam và Thụy Sĩ nâng cấp quan hệ song phương.

Bà Rachel chia sẻ: “Trong 5 năm qua, việc Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với nhiều đối tác quan trọng, cũng như thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Thụy Sĩ, phản ánh vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.”

Theo bà, đây không chỉ là kết quả của ngoại giao chủ động, linh hoạt và nhất quán, mà còn cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng tin tưởng vào vai trò và đóng góp của Việt Nam.

Bà đánh giá Việt Nam hiện được nhìn nhận là một đối tác ổn định, đáng tin cậy và có trách nhiệm, có khả năng kết nối và hợp tác với các nền kinh tế lớn trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng.

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đã giúp Việt Nam giữ được cân bằng chiến lược, đồng thời mở rộng không gian hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và phát triển bền vững.

Từ góc nhìn của SVEF, việc nâng tầm quan hệ với các đối tác hàng đầu còn cho thấy Việt Nam không chỉ là “điểm đến đầu tư hấp dẫn,” mà đang dần trở thành đối tác cùng kiến tạo giá trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và các sáng kiến khu vực, quốc tế.

Bên cạnh ý nghĩa về chính trị-ngoại giao, việc Việt Nam và Thụy Sĩ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược còn tạo ra tác động thực chất và lâu dài đối với cả hai nền kinh tế. Theo đánh giá của SVEF, đây là bước phát triển phù hợp với lợi ích bổ trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Rachel khẳng định SVEF luôn tin tưởng vào sự thành công của sự kiện sắp tới, hy vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, có tầm nhìn dài hạn và khả năng thực thi cao, nhằm hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Bà bày tỏ kỳ vọng nhất vào các quyết sách sẽ thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này đòi hỏi cải cách mạnh mẽ thể chế, tạo không gian thử nghiệm chính sách, khuyến khích khu vực tư nhân phát triển, hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Bà mong đợi những bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi con người là trung tâm và động lực của phát triển. Các chính sách về giáo dục-đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, cũng như kết nối nguồn lực trí thức trong và ngoài nước, sẽ đóng vai trò then chốt để Việt Nam bứt phá trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế số.

Bên cạnh đó, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ định hình rõ hơn chiến lược phát triển bền vững và tự cường, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, chuyển dịch năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội.

Việc tiếp tục đầu tư đồng bộ vào hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng số, năng lượng và hậu cần, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Cuối cùng, SVEF kỳ vọng các quyết sách của Đại hội XIV sẽ tiếp tục phát huy đối ngoại độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng, nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, tận dụng hiệu quả các quan hệ đối tác chiến lược, qua đó đưa Việt Nam từ một nền kinh tế đang phát triển trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, uy tín và vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế vào năm 2045./.

Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ: Tự hào với chính sách của Đảng và Nhà nước Tổng Thư ký SVEF bày tỏ tin tưởng người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ vững tình yêu quê hương, niềm tin vào sự phát triển đất nước, mong muốn cùng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng.